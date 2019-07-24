На какие остановки перенесут навесы с улицы Пушкинской в Ижевске?
На улице Пушкинской сделают «умные» остановки, а старые навесы перенесут на другие точки. Об этом сообщает администрация города.
Навесы с Пушкинской переедут на следующие остановки:
-Улица Механизаторская, остановка «ЖД Больница»
-Улица Школьная, остановка «Сквер Металлургов», по ходу в центр
-Улица Сабурова, остановка «Поликлиника нефтяников», по ходу в центр
-Воткинское шоссе, остановка «Ударная» по ходу в центр
-Железнодорожный переулок, остановка «Школа» по ходу из центра
-Улица Гагарина, остановка «Улица Гагарина», по ходу из центра
-Улица Ленина, остановка «Магазин «Ваш дом» по ходу в центр.
Горожане беспокоились из-за того, что снесли остановку по улице Ленина. В администрации города сообщили, что навес с Пушкинской там появится в третьем квартале этого года.
-Временная установка скамеек на рассматриваемой остановке не планируется, - добавили в администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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