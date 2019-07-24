На какие остановки перенесут навесы с улицы Пушкинской в Ижевске?

СЕГОДНЯ 06:17 2019-07-24T06:17:03+03:00

Всего их поставят на семи остановках

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На улице Пушкинской сделают «умные» остановки, а старые навесы перенесут на другие точки. Об этом сообщает администрация города.

Навесы с Пушкинской переедут на следующие остановки:

-Улица Механизаторская, остановка «ЖД Больница»

-Улица Школьная, остановка «Сквер Металлургов», по ходу в центр

-Улица Сабурова, остановка «Поликлиника нефтяников», по ходу в центр

-Воткинское шоссе, остановка «Ударная» по ходу в центр

-Железнодорожный переулок, остановка «Школа» по ходу из центра

-Улица Гагарина, остановка «Улица Гагарина», по ходу из центра

-Улица Ленина, остановка «Магазин «Ваш дом» по ходу в центр.

Горожане беспокоились из-за того, что снесли остановку по улице Ленина. В администрации города сообщили, что навес с Пушкинской там появится в третьем квартале этого года.

-Временная установка скамеек на рассматриваемой остановке не планируется, - добавили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU