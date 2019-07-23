Как часто нужно делать поверку газовых счетчиков жителям Ижевска?

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-23T17:34:14+03:00

А также советы жителям, которые собираются покупать квартиру

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23 июля в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) отвечали на вопросы жителей города, касающихся счетчиков газа.

В гостях начальник абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Дмитрий Маев. Отвечаем на вопросы: как часто нужно делать поверку счетчиков, обязаны ли жители многоквартирных домов устанавливать газовые счетчики? И кто ее может проводить поверку?

Также Дмитрий Маев прокомментировал вопросы ижевчан и дал советы тем, кто хочет покупать новую квартиру.

СЛУШАЙТЕ ЭФИР ПО ССЫЛКЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU