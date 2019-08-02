67-летний ижевчанин: «Благодаря закаливанию я не болел уже 30 лет!»

Георгию Константиновичу 67 лет. Каждое утро и вечер, при любой погоде, он выходит во двор и опрокидывает на себя два ведра холодной воды. Заболеть не боится - наоборот, убежден, что благодаря такому закаливанию он не болеет уже 30 лет.

- В 1985 году я сильно заболел, у меня было воспаление легких, температура была под 40 градусов, лечился в больнице, - вспоминает наш герой. Сейчас он на пенсии, в прошлом - работал на автозаводе слесарем-сборщиком.

- Когда выздоровел, понял, что надо серьезно заняться здоровьем, пробовал разное. Через несколько лет в одной из газет я увидел статью о закаливании организма по системе Иванова. Читателей приглашали на лекции по оздоровлению тела. Я сходил на них и начал закаляться – сначала обливался водой в душе, а через год начал выходить на улицу. Жена тоже пару месяцев закалялась, но потом бросила это дело, - рассказывает мужчина.

«МОРОЗОВ НЕ БОЮСЬ»

За эти 30 лет у Георгия Ивановича появились собственные ритуалы, связанные с обливанием.

- Закаляюсь до завтрака и перед сном. Беру с собой два ведра холодной воды. Сначала проговариваю: «Дай здоровья мне и всем людям» и выливаю воду на голову. Второе ведро выливаю на плечи, - рассказывает наш герой. - Поначалу соседи и знакомые удивлялись, говорили моей жене, что я ненормальный и смеялись, кричали: «Спать не даешь», спрашивали: «Зачем ты это делаешь?». Были споры и с женой по этому поводу, но я никогда не собирался бросать это дело.

Обливается мужчина на природе в любое время года, не пропускает ритуал, даже когда уезжает на дачу или в гости.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Обливается мужчина на природе в любое время года, не пропускает ритуал, даже когда уезжает на дачу или в гости. Морозов не боится - говорит, что благодаря закаливанию не мерзнет. Зимой ходит в осенней куртке, рубашке и зимних кроссовках, а варежки и шарфы вовсе не носит.

- Как-то ездил в гости в деревню к тетке, брал с собой тапочки резиновые и плавки. На дворе стоит ноябрь, уже снег лежит, а я утром в плавках выхожу во двор с двумя ведрами и обливаюсь. Она мне кричит: «Ты дурак, что ли, ненормальный? Зачем обливаешься зимой на улице?», я ей потом объяснял, что уже привык, вода бодрит человека, восстанавливает силы, - рассказывает Георгий. - Константинович. - После бани я никогда не обтираюсь полотенцем, накидываю на его спину и все. Считаю, что нельзя сразу вытираться, у нас у каждого есть тепловая рубашка на теле, которая бережет нас от мороза. Человек, когда вытирается, повреждает эту рубашку.

За эти годы ижевчанин ни разу не болел.

- Последний раз проходил медицинское обследование в марте этого года: зрение, сердце, почки, желудок, давление - все замечательно, - признается Георгий. - Сейчас я иногда подрабатываю, разгружаю машины с молодыми рабочими, вижу, что они устают быстрее. Сосед со мной выгружал бревна, жаловался после работы, что тело болит, а я никакой усталости не чувствую.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ИВАНОВА?

- По данной технике надо обливаться холодной водой или принимать контрастный душ 2 раза в день. Нельзя курить, употреблять алкоголь и есть жареное, соленое и жирное. Также раз в неделю надо устраивать один разгрузочный день, чтобы дать организму очиститься и отдохнуть, - рассказывает Георгия Константинович. - Начинать закаляться следует летом, в теплую погоду, так организму будет легче привыкнуть к холодной воде. Если постоянно закаляться, то ты уже не заболеешь, я себя отлично чувствую. Но для данного хобби нужна сила воли, люди даже после 5 лет бросают.

Редакция «Комсомолки» настоятельно рекомендует проконсультироваться со специалистом перед тем, как начинать закаляться.

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