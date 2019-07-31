«Наливайка» у дома: как ижевчанам закрыть неприятного соседа?

Проблему с наливайками в Ижевске обсуждают давно. Жители жалуются на продажу алкоголя ночью и шумные компании под окнами дома, а также постоянный мусор от посетителей таких точек. Что делать, если в доме обосновалось сомнительное заведение? И можно ли добиться, чтоб его закрыли.

«Знаю все подробности личной жизни незнакомых людей»

Ирина живет в многоквартирном доме по улице Татьяны Барамзиной. В шаговой доступности – три «наливайки». Поэтому каждую пятницу под окнами орут пьяные люди.

- Живу на шестом этаже, но уже знаю все подробности личной жизни у «клиентов» алкомаркетов: кто с кем порвал отношения и, кто как друг друга называет в порыве страсти, - жалуется Ирина.

Последней каплей терпения стал случай в три утра накануне пятницы. Все жители домов во дворе слышали, как женщина кроет матом своего мужчину. Тогда жильцы объявили войну «наливайкам».

- Мы собрали жильцов, и пригласили на встречу председателя Городской думы Ижевска Олега Гарина. Он попросил собрать подписи и направить ему обращение жителей. Пока будем прикрывать только одну «наливайку». Срок рассмотрения – 30 суток. Ждем, - рассказывает Ирина.

Параллельно жильцы дома написали обращение в Госпожнадзор и Роспотребнадзор. Заодно жильцы собираются обратиться в МВД, чтобы район лучше патрулировали по пятницам и выходным.

Какие наливайки могут закрыть?

Чтобы закрыть «наливайку», нужны законные основания.

Увы, если вас просто раздражает алкомаркет неподалеку – прикрыть его не получитсяФото: Архив КП

- Нужно отличать добросовестный бизнес от недобросовестного. Точка общественного питания должна соответствовать требованиям Роспотребнадзора: в ней должна быть вентиляция, санузлы, разрешение на подключение к канализации дома и так далее. Псевдобизнес разливает алкоголь в ночное время, у них лежат пробки, которыми покупатели закручивают бутылки и со спиртным, - говорит Александр Прозоров, депутат госсовета Удмуртии.

Мы отправили запрос в Роспотребнадзор и спросили, каким требованиям должен соответствовать легальное заведение. В ведомстве ответили, что вопросы не в его компетенции и предложили обратиться в Минпромторг по Удмуртии. Туда мы тоже отправили запрос.

Кстати!

Весной депутаты Госсовета Удмуртии выступили с инициативой об изменении федерального законодательства в сфере оборота алкоголя. Закон позволит регионам регулировать продажу алкоголя в общепите: ограничить время, условия и места продажи алкоголя. В том числе и закрывать точки ночной продажи алкоголя, которые зарегистрированы в качестве мест общепита.

- Профильный комитет Совета Федерации уже рассмотрел законопроект. Мы получили положительные отзывы из многих регионов, - сказал Александр Прозоров.

Инфографика: Сергей Березин

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