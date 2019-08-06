Житель Ижевска пытался убить своего дядю, выкинув его из окна 9 этажа

20-летний ижевчанин вновь отправится в колонию за попытку убить своего дядю. Инцидент произошел 23 марта. В этот вечер семейный праздник едва не закончился трагедией.

ОТМЕЧАЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ

В тот вечер в квартире на Барышникова собрались четверо: молодой человек по имени Дмитрий, его дядя Сергей, а также мама с сожителем. Поводом собраться стало освобождение Димы из мест лишения свободы. Он отсидел два года за хищение и незаконный оборот наркотиков.

Отмечали весело и шумно. Без потасовок, правда, не обошлось – Сергей, не любящий, когда курят в квартире, сцепился с племянником. Мужчины начали кричать друг на друга. Устав от «концерта» за стеной, соседи вызвали полицию, однако к приезду сотрудников Шишкины уже успокоились. Правда, ненадолго…

Спустя какое-то время Диме понадобился кабель от компьютера, который находился в комнате его дяди. Молодой человек пытался достучаться до него, но тот не открывал. Тогда молодой человек вышел дверь; потасовка продолжилась, переросла в драку, в которой юноша избил дядю. Но этого ему оказалось мало.

- Когда Сергей вышел из комнаты, он столкнулся с сестрой. В пьяном угаре, он кинулся на женщину с ножом, попытался ее ударить. Она закричала, начала звать на помощь, - рассказывает старший следователь следственного отдела по Устиновскому району СУ СК России по Удмуртии Дмитрий Дербин.

На крики прибежал сожитель женщины, началась драка между ним, Сергеем и Дмитрием.

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ

Сергей, спасаясь от Дмитрия, выбежал на кухню, где стал звать на помощь из окна.

- Мужчина выбил стекло плечом. В это время обвиняемый продолжал наносить удары ножом по рукам и лицу мужчины. Затем взял за ноги и перекинул мужчину через подоконник на улицу, - рассказывает старший следователь.

Каким-то чудом, упав с девятого этажа Сергей остался жив, но получил множество травм – в том числе закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом плеча, ушибы груди и разрывы легкого, перелом правого бедра.

- В это время соседи вновь вызвали полицию. Когда обвиняемый пытался покинуть место преступления, его арестовали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, - уточнил Дмитрий Дербин.

ВЫНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ

Молодому человеку было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство. Как сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, суд учитывал смягчающие и отягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

В частности, Дмитрий частично признал свою вину, раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и принес извинения потерпевшему. В тоже время, покушение было совершено в состоянии опьянения.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, подсудимый имеет психическое расстройство. И ему назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

*Все имена изменены

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