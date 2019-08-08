Долги за газ и неисправные счетчики: 7 важных вопросов ижевчан о газовых счетчиках

В Удмуртии жители около 480 тысяч домов пользуются газовыми плитами, и у наших читателей часто возникают те или иные вопросы к газовой службе. Недавно в гостях радио «Комсомольская правда»-Ижевск» побывал начальник абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Дмитрий Маев, который ответил на самые распространенные из них.

- Мы установили счетчик года 4 назад. Как долго он должен быть в рабочем состоянии?

Период межповерочного интервала указан в паспорте на счетчик - он составляет от 5 до 12 лет с момента его производства. После того как этот срок истекает, вам необходимо поверить его повторно. Если срок поверки истекает, начисления производятся по нормативам потребления

- Кто обязательно должен установить газовый счетчик?

Люди, имеющие частные дома, должны устанавливать счетчики в обязательном порядке. Если же это квартира, то абонент не обязан устанавливать счетчики – по закону, счетчики ставить не обязательно, если потребление менее двух кубов в час (сюда попадают квартиры, имеющие газовые плиты и водонагреватели). Однако хоть это и не обязательно, мы все же рекомендуем поставить счетчик, если в квартире живет 3-4 человека – это просто выгодно. По сравнение с теми нормативами, по которым мы сейчас начисляем, экономия будет значительной. Срок окупаемости для семьи из трех человек примерно составляет 1,5 - 2 года.

Фото: архив кп

- Как часто нужно проверять установленный счетчик?

В зависимости от типа счетчика, каждые 5-12 лет - срок поверки указан в паспорте на счетчик. Например, в квартирах, которые оборудуются счетчиком на газовый плиты – проверять счетчик нужно через 10-12 лет. А в частном секторе – от 8 до 10 лет.

При этом обязанность следить за этим лежит на самом абоненте. Заказать поверку счетчика можно у любого аккредитованного лица. Мы, со своей стороны, регулярно отправляем уведомления о необходимости проверить счетчик, дополнительно указываем эту информацию в квитанциях тем, у кого срок поверки уже истек. Но в то же время ответственность с абонента никто не снимал и, не дожидаясь уведомительных действий с нашей стороны, необходимо следить за этим самостоятельно: проводить своевременно поверку, либо менять счетчик.

Если срок поверки счетчика истекает, начисления проводятся по нормативам потребления.

В каких случаях счетчик нужно обязательно поменять?

Счетчик нужно менять, если он не прошел поверку, либо не работает. В случае остановки счетчика нужно сообщить об этом в «Газпром межрегионгаз», иначе вам могут пересчитать объемы потребления по нормативам за последние полгода.

- Как определить, что счетчик неисправен?

Например, если счетчик перестает крутить. В этом случае мы выходим и проверяем его. Наши контролеры проверяют работоспособность счетчика по минимальному обороту. При работающей газовой плите в течении одной минуты объем потребления должен составить один куб. Если этого не происходит, тогда счетчик не реагирует на минимальный расход. В этом случае мы отправляем уведомление, что счетчик нужно поверить у аккредитованной организации. То есть собственнику нужно внимательно смотреть за тем, как работает его счетчик. Ну и, безусловно, не использовать разного рода магниты, дополнительные устройства – тем более, что это все равно выявляется.

- Переехал в новую квартиру, и оказалось, что у меня долг за газ. Чем мне это грозит? Как решить вопрос?

Рекомендую перед покупкой жилья проверить наличие долгов. У продавца недвижимости можно запросить справку о наличии задолженности из «Газпром газораспределения». При приобретении квартиры необходимо эти долги погасить, чтобы не было потом вопросов, - говорит Дмитрий Маев.

Если вы сами накопили долг, то так просто у вас не отключат газ. Сначала вы получите уведомления о задолженности по всем возможным каналам: по электронной и обычной почте, автодозвоны, смс… Если вы не гасите долг, то вас могут отключить от газа или взыскать его в судебном порядке.

-Законно ли отключать весь подъезд от газа, если проверяющие не смогли попасть в одну из квартир?

Все квартиры в подъезде относятся к одному стояку. Если проверяющие не попали в одну из квартир, они делают опрессовку стояка. Если не происходит утечка газа, то подъезд не отключают. Если же утечка произошла, то подъезд действительно отключают от газа, пока не найдется хозяин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снести нельзя восстановить: что будет с театром Короленко в Ижевске?

После поездки в Ижевск индонезиец решил бросить пить и построить баню на острове

Житель Ижевска пытался убить своего дядю, сбросив с 9 этажа