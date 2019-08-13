«Вода льется прямо на плиту»: в ижевском общежитии несколько лет протекает крыша

В общежитии по адресу Майская, 21 уже несколько лет течет крыша. Жители не раз обращались в управляющую компанию с просьбой о ремонте. В этом году объявили о долгожданных работах, пока не оказалось, что речь идет только о половине крыши. Как живут люди на второй половине и когда здесь сделают ремонт – разбиралась «Комсомолка». Наш журналист побывал в общежитии и пообщался с жителями.

«Отключился свет из-за влажности»

Общежитие на Майской выглядит большим и неуютным. На стенах – неприличные рисунки и такие же неприличные слова. Чтобы не заблудиться, мне пришлось обратиться за помощью к консьержке. Она провожает до старенького лифта.

лестничная площадка общежитияФото: Анастасия Захарова

Разобрать цифры на кнопках оказывается непросто. Выходим на последнем, девятом этаже. Дверь ведет в блок №32. Здесь живет пенсионерка Татьяна Литвиненко вместе с котом Бусей.

- Проходите, - говорит Татьяна. – Видите: здесь регулярно течет.

Действительно, в прихожей расплылись огромные следы от воды.

Входим в комнату Татьяны. Она поражает уютом на фоне остального общежития: на полу и на стенах – ковры. Стоит диван, напротив – большой телевизор. В комнате есть даже холодильник. Помещение было бы очень уютным, если бы в углу не отходили обои.- Я не могу включить свет, - извиняется Татьяна Александровна. – Он отключился из-за влажности. В ливень в комнату невозможно войти, потому что вода бежит с потолка. Если открыть дверь – в комнате тоже все зальет.

так выглядит комната Татьяны АлександровныФото: Анастасия Захарова

- Я живу здесь давно – комнату дали на работе. Постепенно делала ремонт: потолок, холодильник, телевизор… Осталось поменять обои, но я не могу, потому что у меня протекает крыша, - говорит Татьяна Александровна.

отбои отошли от стен из-за постоянной сыростиФото: Анастасия Захарова

Мы выходим в коридор и отправляемся на кухню. Тут тоже протекает потолок. Вода льется прямо на газовую плиту.

на кухне потолок тоже протекаетФото: Анастасия Захарова

Татьяна рассказывает, что жители просят ремонта кровли у управляющей компании уже несколько лет. В этом году просьбу наконец-то услышали.

- Мы обращались в управляющую компанию. Нам отвечали, что они знают о проблеме и обещали сделать крышу, когда мы накопим деньги. Я добилась, чтобы они сделали акт

обследования. После этого твердо заверили что ремонт сделают, хотя бы косметический. В этом году наконец-то пришли, но оказалось, что сделают только половину крыши – якобы об этом договорились жители! – возмущается Татьяна.

Женщина подозревает, что жильцов дома обманули. По словам Татьяны, в общежитии должны были провести общедомовое собрание, на котором приняли бы решение о судьбе крыши, а потом собрать подписи жильцов. Однако по словам Татьяны, собрания жильцов не было, а с подписные листы никому не выдавали. Подписи жильцов, по мнению женщины, подделали.

- Говорят, у нас не хватает денег на спецсчете. А куда они делись? Консьержка записала, что строители вывезли множество нашего материала. Говорят, увезли на другой объект. То есть на наши деньги другой объект ремонтируют? – недоумевает Татьяна.

кот Буся – это вся семья Татьяны ЛитвиненкоФото: Анастасия Захарова

Ремонт – следующим летом

Мы дозвонились до старшей по дому Татьяны Веретенниковой. Она заверила, что вторую половину крыши тоже отремонтируют.

- Ремонт делается до сих пор. Крышу пока делают, работы не закончили. Часть крыши отремонтируют капитально, но в аварийных местах ее тоже залатают, - сообщила она.

На обвинения соседки в подделанных подписях Татьяна ответила, что общедомовое собрание было. И жители действительно приняли решение о частичном ремонте – за это проголосовали около 60% жильцов.

- На собрания приходят три-четыре человека. Подписи собирали внизу на вахте. Останавливали всех и просили проголосовать, - говорит Татьяна Веретенникова.

Также по ее словам аварийный ремонт протекающей части крыши будет в этом году. однако управляющая компания говорит об обратном.

- Вторую половину крыши будем ремонтировать только следующим летом. У дома недостаточно средств, - сказали в управляющей компании.

Сейчас главная проблема – нехватка средств. Если жильцы накопят нужную сумму, провести капремонт можно будет в любое время, сообщили в Фонде капитального ремонта.

- Согласно региональной программе, ремонт этой крыши должен быть произведен в период с 2019 по 2021 годы. Но в доме по адресу Майская, 21 ремонт организует и финансирует владелец счета – управляющая компания.

При этом организовать ремонт в более ранние сроки возможно, только если на спецсчете дома достаточно средств. Татьяна Литвиненко признавалась нам, что жильцы относятся к оплате взносов и «коммуналки» безответственно.

КСТАТИ!

По словам экспертов, даже если на счету дома не будет достаточно средств, управляющая компания обязана принять меры для недопущения протечек. Об этом рассказал председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев. - Работы по устранению аварий должны проводиться в рамках содержания жилья. Это не

зависит от средств на капремонт на спецсчете дома, - сообщил Александр Евсеев. Кстати, по словам эксперта, отстаивать свои права Татьяна Литвиненко может в суде. - Любой собственник в суде может оспорить решение общедомового собрания, если он не принимал участие в нем или голосовал против. Если подписи подделаны, нужно будет это доказать: собрать показания свидетелей, провести почерковедческую экспертизу. Лучше всего проконсультироваться с юристами, потому что самостоятельно человеку будет сложно выиграть процесс, - добавил Александр Евсеев.

Что с погодой?

В ближайшее время ожидаются дожди. Погода наладится только к концу недели. В течение всего августа ожидаются осадки и пониженный температурный фон. А значит, крыша на улице Майской будет протекать все оставшееся лето и осень.

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