2019-08-15T11:11:51+03:00
Общество

Когда дадут тепло и можно ли включить его раньше срока: 5 вопросов ижевчан об отоплении

А также как жители греются холодным летом
Анастасия Захарова
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Фото: pixabayФото: pixabay
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«Лето какое-то неубедительное. Когда там уже тепло-то дадут?» - в последнее время все чаще задаются вопросами ижевчане. Перестав надеяться на потепление, многие из них достали осеннюю одежду и обогреватели. «Комсомолка» решила ответить на этот, и на несколько других самых важных вопросов об отопительном сезоне.

КОГДА ДАДУТ ТЕПЛО В КВАРТИРЫ?

По правилам, отопление включают после постановления администрации города. При этом отопление должны дать через 5 дней после того как установилась температура ниже +8 градусов. По предварительным прогнозам, такая погода установится около 8-12 октября.

БАТАРЕИ СРАЗУ СТАНУТ ГОРЯЧИМИ?

К сожалению, нет. Как только пройдет 5 дней с температурой +8 градусов, администрация подготовит постановление о начале отопительного сезона. После этого все будет зависеть от управляющей компании или ТСЖ - насколько оперативно они откроют задвижку с теплоносителем.

Как ижевчане греются холодным летом?

Опрос проводился в группе "ВКонтакте"

Опрос проводился в группе "ВКонтакте"

КАК ДОМ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ОТОПЛЕНИЯ?

Происходит промывка, гидравлические испытания энергоустановок, ремонты внутренних систем отопления и горячего водоснабжения, поверка и наладка приборов учета и всего комплекса устройств.

МОЖНО ЛИ ВКЛЮЧИТЬ ТЕПЛО РАНЬШЕ СРОКА?

Да, если в вашем доме стоит своя газовая котельная. В противном случае - придется ждать постановления городской администрации.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

Для этого нужно направить коллективное обращение на досрочное подключение отопления. Председатель совета дома должен подготовить письмо-заявку о подаче тепла в УК. В письме нужно указать, что внутренняя система дома готова к приему тепла. Оттуда заявка направляется в «Удмуртские коммунальные системы». Правда, если у дома есть долги за тепло или горячую воду УКС может отказать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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