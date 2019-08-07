2019-08-07T17:46:44+03:00
Общество

Как идет ремонт крыши школ Ижевска

На данный момент ремонтируются крыши 13 школ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации городаФото: пресс-служба администрации города
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как идет ремонт крыш школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Глава города побывал на двух объектах – в школе №58 и детском саду №24, там идут ремонтные работы крыш. Также в связи с погодными условиями сроки выполнения работ корректируются. Сейчас на крышах убирают железобетонные плиты и кирпичные кладки вентиляций, - сообщает пресс-служба.

По словам главы города, подрядчик показал, что можно и в дождливую погоду качественно делать. Технология не поменялась, но подходы к работе разные. Этот опыт нужно тиражировать.

- Если погодные условия не позволяют вести работы на объектах, где уже стартовал ремонт, - останавливаем процесс, актируем простой, чтобы понимать, насколько мы выбились из графика, - рассказал Олег Николаевич.

Напомним, что сейчас капремонт крыш ведется в 13 детских садах и трех школах - №№85, 52 и 59. Все школьники пойдут в свои школы во время, а вот воспитанников детских садов устроят в ближайшие сады на время ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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