Как идет ремонт крыши школ Ижевска
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как идет ремонт крыш школ и детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Глава города побывал на двух объектах – в школе №58 и детском саду №24, там идут ремонтные работы крыш. Также в связи с погодными условиями сроки выполнения работ корректируются. Сейчас на крышах убирают железобетонные плиты и кирпичные кладки вентиляций, - сообщает пресс-служба.
По словам главы города, подрядчик показал, что можно и в дождливую погоду качественно делать. Технология не поменялась, но подходы к работе разные. Этот опыт нужно тиражировать.
- Если погодные условия не позволяют вести работы на объектах, где уже стартовал ремонт, - останавливаем процесс, актируем простой, чтобы понимать, насколько мы выбились из графика, - рассказал Олег Николаевич.
Напомним, что сейчас капремонт крыш ведется в 13 детских садах и трех школах - №№85, 52 и 59. Все школьники пойдут в свои школы во время, а вот воспитанников детских садов устроят в ближайшие сады на время ремонта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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