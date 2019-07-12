В школах и детских садах Ижевска начался ремонт крыш

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-12T14:18:13+03:00

В четырех школах учебный год начнется позже

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Начался первый этап ремонта кровель в соцучреждениях Ижевска. Всего к концу года отремонтируют крыши на 72 объектах. На первом этапе работы проведут в 14 школах и 19 детских садах. Ремонт завершится к 31 августа.

Наталья Хромых, заведующая детским садом №209, говорит, что раньше в учреждении были заплатки на крышах. Они продержались три года, а потом крыша вновь стала протекать.

- Я не могу сказать, что сад затапливало. Но некоторые стены стали покрываться грибком. На центральной площадке текло так, что мы подставляли ведра, - рассказывает Наталья Хромых.

Фото: Захарова Анастасия

Ремонт в садике начался 8 июля. С 3 июля все сотрудники ушли в ежегодный оплачиваемый отпуск. Детей распределили по соседним садикам. Сейчас подрядчик демонтирует кровлю.

В школе №59 капитального ремонта не было с момента постройки. А ведь этому зданию уже 38 лет!

- Мы отменяли уроки. По стенам пошел грибок, Роспотребнадзор выписывал штрафы. Внутри сделаем ремонт своими силами, а крышу ремонтируют за счет бюджета. Работы идут по графику, - говорит замдиректора школы по административно-хозяйственной работе школы №59 Наталья Бондарук.

Фото: Анастасия Захарова

Во время ремонта в школе делают оклеечную пароизоляцию, чтобы здание не пострадало из-за дождей.

- Самая большая сложность - погода. Сейчас демонтируем старую кровлю, затем сделаем новую. Выполнить работы раньше срока не получится, - прокомментировал Сергей Хлыбов, начальник участка кровельных работ.

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что крыши отремонтируют в четыре этапа. Некоторые образовательные учреждения придется отложить на следующий год.

- Все идет в плановом режиме, хотя и есть недочеты. По школам особый контроль. К началу учебного года мы должны отчитаться, что ремонт сделали. В четырех школах работы начнутся позже. Но откладывать нельзя, так как с крыш текут водопады. Сейчас мы рассматриваем варианты организации учебного процесса. Однозначное условие: учеба и строительно-монтажные работы - это несовместимо. Переезд в другие школы - это неудобства и дискомфорт. Если условно учебный год начнется на полтора месяца позже и директор считает, что программу наверстают, учебный процесс приостановят, - пояснил глава города.

В первый этап, то есть до 31 августа, отремонтируют крыши в следующих школах: №№7, 34, 49, 50, 52, 59, 60, 69, 72, 85, 89, 92, 100, гимназия №6.

И в следующих садиках: №№14, 18, 24, 37, 51, 54, 58, 60, 153, 170, 180, 209, 212, 219, 222, 226, 229, 248 (корпус 1), 291.

В школах №№5, 68, 90 и 97 ремонт начнется на втором этапе и закончится к октябрю.

Напомним, по словам главы Ижевска Олег Бекмеметьев деньги на ремонт поступили от продажи Ижевских электрических сетей. Первая часть - 1 055 млн рублей поступила еще в марте 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU