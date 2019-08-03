Появилась полная версия программы фигуристки из Ижевска Алины Загитовой
Она выступила под песню Yasmin Levy - Me Voy
Фото: Instagram
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Алина Загитова выступила в японском городе Осака на шоу The Ice. Девушка предстала в черном кружевном платье. Там она откатала свою новую короткую программу на следующий сезон под песню Yasmin Levy - Me Voy.
Во время полной программы спортсменка предстанет в образе Клеопатры.
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Alina Zagitova NEW Short program 2019 7 27.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
ИСТОЧНИК KP.RU