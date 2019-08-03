2019-08-03T15:04:19+03:00
Спорт

Появилась полная версия программы фигуристки из Ижевска Алины Загитовой

Она выступила под песню Yasmin Levy - Me Voy
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Алина Загитова выступила в японском городе Осака на шоу The Ice. Девушка предстала в черном кружевном платье. Там она откатала свою новую короткую программу на следующий сезон под песню Yasmin Levy - Me Voy.

Во время полной программы спортсменка предстанет в образе Клеопатры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова вошла в еще один список Forbes

Алина Загитова привела в восхищение своих фанатов

Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки

Alina Zagitova NEW Short program 2019 7 27.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из рейсов теплохода отменили 3 августа в Ижевске
В Ижевске начался эксперимент по переходу на оплату мусора по факту
В одной из больниц Ижевска распишут стены
Назначили и.о. министра здравоохранения Удмуртии
В Сарапуле завершили ремонт дорог по нацпроекту
Деревья, перегородившие тротуар на улице Репина, уберут
Когда изменится система продажи билетов на теплоход в Ижевске
Ижевчанке отменили штраф, назначенный за оскорбление чувств верующих
Новые пешеходные переходы появятся в Ижевске
Двух женщин-грибников сутки искали в Удмуртии
«Никто, кроме нас!»: топ-8 фото с празднования Дня ВДВ в Ижевске
1 августа в Удмуртии стало самым холодным за всю историю наблюдений
Жителям не разрешали пользоваться прудом в одном из районов Удмуртии
Пособие по уходу за ребенком в Удмуртии увеличится
Два человека пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
Из-за ремонтных работ ограничат движение в районе улицы Механизаторской в Ижевске
Поисково-спасательная служба Удмуртии помогла мужчине, который заблудился на проселочной дороге
В зоопарке Удмуртии родился олененок
На базе «Удмуртнефти» проходит всероссийская конференция по разработке карбонатных пластов
Министр здравоохранения Удмуртии освобожден от должности
Пропавшего подростка из Удмуртии нашли мертвым
Косолапый разоряет ульи в Удмуртии
В Восточном поселке Ижевска почти завершили ремонт лестницы к остановке
Более 12% разметки в Ижевске подрядчику пришлось переделывать