Какие образы примерит чемпионка мира Алина Загитова в новом сезоне

СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-25T14:29:41+03:00

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Уже совсем скоро стартует новый сезон в фигурном катании. «Комсомолка» решила собрать в одном месте все образы чемпионки мира Алины Загитовой, которые они примерит в сезоне 19/20.

Так, короткая программа Алины будет под песню Ясмин Леви - Me Voy. Фигуристка не так давно показала номер на шоу в Японии, там она вышла на лед в кружевном черном платье, которое подчеркивает отличную фигуру девушки. Кстати, Ясмин Леви не осталась в стороне и отреагировала на то, что под ее композицию будет кататься чемпионка (продолжение).

Далее произвольная программа. Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал поклонникам, что произвольная программа фигуристки будет состоять из нескольких композиций: Питер Гэбриэл – The Feelings Begin, Морис Жарр – увертюра Lawrence d’Arabie, Хатир Хичам – Ramses.

И, конечно же, показательный номер. О нем поклонникам стало известно уже давно, спортсменка будет кататься под популярную песню молодой певицы Bad Guy Билли Айлиш (продолжение). Кстати, после выбора песни был скандал с другой фигуристкой (продолжение).

Новая программа чемпионки мира Алины Загитовой.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

ИСТОЧНИК KP.RU