Аквапарки рядом с Ижевском: цены и адреса

Холодная дождливая погода - не повод отменять купальный сезон. Поплавать и получить заряд ярких эмоций можно в аквапарках, расположенных в соседних регионах.

КАЗАНЬ

«Ривьера»

«Ривьера», Казань Фото: kazanriviera.ru/aquapark

На территории аквапарка расположено 50 аттракционов, в том числе 10 горок различного уровня экстремальности. Самая длинная из них - «Ниагара» (211 метров). Также есть волновой бассейн, детская и СПА зоны, финская и турецкая сауны, аттракцион Flow Rider, имитирующий волну для серфинга. Для посетителей открыты кафе, рестораны и аква-бар.

Адрес: Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1

https://kazanriviera.ru/aquapark/

Цена билета на 2 часа: 1090 рублей (сб), 990 рублей (вс); дети 5-12 лет - 790 рублей (сб), 690 рублей (вс); детям до 4 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого

Как добраться:

• на автобусе - от 1030 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%;

• на электричке - от 698 рублей, дети до 18 лет - от 349 рублей

Что еще посмотреть в городе: Казанский кремль, зооботанический сад, парк Тысячелетия

«Барионикс»

«Барионикс», Казань baryonix.ru

В аквапарке можно прокатиться на 15 водных аттракционах, расслабиться в сауне и джакузи, покачаться на волнах, насладиться коктейлем в водной зоне или поиграть в волейбол прямо в бассейне. Имеется специальная зона для детей, где за ними присматривают опытные инструкторы. Движущиеся фигуры динозавров, встречающиеся на пути посетителей, создают атмосферу экзотического мира.

Адрес: Казань, улица М. Гафури, 46

https://baryonix.ru

Цена билета:

• на весь день: 1800 рублей (сб), 1600 рублей (вс); дети до 18 лет - 1500 рублей (сб), 1300 рублей (вс);

• вечерний (с 19:00 до 22:00): 1050 рублей (сб), 950 рублей (вс); дети до 18 лет - 750 рублей (сб), 650 рублей (вс);

• детям до 3 лет или ниже 120 см вход бесплатный в сопровождении взрослого

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Лимпопо»

«Лимпопо», Екатеринбург Фото: limpopo-park.ru

В аквазоне размещены 9 водных аттракционов, 17 горок, 12 бассейнов (в том числе гидромассажные), 2 водопада, антигравитационная горка и плавательный бассейн с оздоровительными секциями для детей и взрослых. Банный комплекс состоит из 6 саун с различной температурой, хамама и СПА, где есть душ Шарко, массаж, обертывание. На территории аквапарка расположено 6 баров с разнообразной кухней.

Адрес: Екатеринбург, улица Щербакова, 2

https://limpopo-park.ru/

Цена билета на 3 часа: взрослые и дети выше 1,46 м - 1300 рублей; дети 1-1,46 м - 1000 рублей; дети ниже 1 м - 150 рублей

Как добраться: на поезде от 884 рублей, дети до 18 лет - от 442 рублей

Что еще посмотреть в городе: смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий», дендропарк, Свердловская киностудия

УФА

«Планета»

«Планета», Уфа Фото: аквауфа.рф

Посетители аквапарка оказываются среди динозавров Юрского периода, тропических озер и растений. Интерьер дополняют водопады, лагуны, медленная река, проходящая по периметру акватории, пещеры и кафе, выполненные в образе деревень древних цивилизаций. Помимо этого имеется 12 экстремальных аттракционов, СПА-комплекс, детский городок, волновой бассейн. За дополнительную плату предлагаются услуги fish-пилинга и нанесения аквагрима.

Адрес: Уфа, улица Энтузиастов, 20, ТРЦ «Планета»

аквауфа.рф

Цена билета на 2 часа: 1000 рублей; дети ростом 1,3-1,49 метра - 850 рублей; дети ростом 1-1,29 м - 750 рублей; детям ниже 1 м вход бесплатный в сопровождении взрослого

• на официальном сайте аквапарка можно приобрести билеты с 10% скидкой

Как добраться: на автобусе от 916 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%

Что еще посмотреть: этнический парк «Ватан», лимонарий, «Интеллектус» (интерактивный музей)

САМАРА

«Виктория»

«Виктория», Самара

9 бассейнов, 11 горок, открытый летний бассейн, около 30 аттракционов - это все к услугам посетителей аквапарка «Виктория». Наибольшей популярностью пользуется аттракцион «Циклон»: он представляет собой воронку, закрутившись в которой, человек вылетает в бассейн на высокой скорости. Дети могут прокатиться на менее экстремальных спусках и поплавать в тематических бассейнах. На территории есть игровой бассейн, где можно поиграть в волейбол и потанцевать. Еду можно заказать в аквапарк из KFC.

Адрес: Самара, 18-й км Московского шоссе, 23, ТРЦ «Московский»

Цена билета на весь день (с 11:00 до 17:00): взрослые и дети 4-12 лет - 1300 рублей; детям до 3 лет вход бесплатный

Как добраться: на автобусе от 1760 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%

Что еще посмотреть в городе: музей «Самара Космическая», Струковский сад, смотровая площадка «Вертолетка»

КИРОВ

«Дружба»

Дружба, Киров

Кировский аквапарк по площади относительно небольшой, но зато здесь есть все необходимое для хорошего времяпрепровождения с детьми: бассейны, горки, термоджакузи, соляная комната, открытый аквариум, хамам, русская баня и кафе. Также у посетителей есть возможность насладиться подводным плаванием. На время нахождения в комплексе детям выдают спасательные жилеты и проводят для них квест. Опытные инструкторы доходчиво объясняют правила спуска с горок и следят за юными посетителями.

Адрес: Киров, улица Грибоедова, 15

аквапарк-киров.рф

Цена билета на 2 часа: взрослые и дети 5-18 лет - 600 рублей; дети 4-5 лет - 250 рублей; детям до 4 лет вход бесплатный

Как добраться: на поезде - от 1236 рублей, дети до 18 лет - от 618 рублей

Что еще посмотреть в городе: Вятский палеонтологический музей, музей истории мороженого «Артико», планетарий, набережная Александра Грина

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