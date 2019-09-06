Аквапарки рядом с Ижевском: цены и адреса
Холодная дождливая погода - не повод отменять купальный сезон. Поплавать и получить заряд ярких эмоций можно в аквапарках, расположенных в соседних регионах.
КАЗАНЬ
«Ривьера»
«Ривьера», Казань Фото: kazanriviera.ru/aquapark
На территории аквапарка расположено 50 аттракционов, в том числе 10 горок различного уровня экстремальности. Самая длинная из них - «Ниагара» (211 метров). Также есть волновой бассейн, детская и СПА зоны, финская и турецкая сауны, аттракцион Flow Rider, имитирующий волну для серфинга. Для посетителей открыты кафе, рестораны и аква-бар.
Адрес: Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1
https://kazanriviera.ru/aquapark/
Цена билета на 2 часа: 1090 рублей (сб), 990 рублей (вс); дети 5-12 лет - 790 рублей (сб), 690 рублей (вс); детям до 4 лет вход бесплатный в сопровождении взрослого
Как добраться:
• на автобусе - от 1030 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%;
• на электричке - от 698 рублей, дети до 18 лет - от 349 рублей
Что еще посмотреть в городе: Казанский кремль, зооботанический сад, парк Тысячелетия
«Барионикс»
«Барионикс», Казань baryonix.ru
В аквапарке можно прокатиться на 15 водных аттракционах, расслабиться в сауне и джакузи, покачаться на волнах, насладиться коктейлем в водной зоне или поиграть в волейбол прямо в бассейне. Имеется специальная зона для детей, где за ними присматривают опытные инструкторы. Движущиеся фигуры динозавров, встречающиеся на пути посетителей, создают атмосферу экзотического мира.
Адрес: Казань, улица М. Гафури, 46
Цена билета:
• на весь день: 1800 рублей (сб), 1600 рублей (вс); дети до 18 лет - 1500 рублей (сб), 1300 рублей (вс);
• вечерний (с 19:00 до 22:00): 1050 рублей (сб), 950 рублей (вс); дети до 18 лет - 750 рублей (сб), 650 рублей (вс);
• детям до 3 лет или ниже 120 см вход бесплатный в сопровождении взрослого
ЕКАТЕРИНБУРГ
«Лимпопо»
«Лимпопо», Екатеринбург Фото: limpopo-park.ru
В аквазоне размещены 9 водных аттракционов, 17 горок, 12 бассейнов (в том числе гидромассажные), 2 водопада, антигравитационная горка и плавательный бассейн с оздоровительными секциями для детей и взрослых. Банный комплекс состоит из 6 саун с различной температурой, хамама и СПА, где есть душ Шарко, массаж, обертывание. На территории аквапарка расположено 6 баров с разнообразной кухней.
Адрес: Екатеринбург, улица Щербакова, 2
Цена билета на 3 часа: взрослые и дети выше 1,46 м - 1300 рублей; дети 1-1,46 м - 1000 рублей; дети ниже 1 м - 150 рублей
Как добраться: на поезде от 884 рублей, дети до 18 лет - от 442 рублей
Что еще посмотреть в городе: смотровая площадка бизнес-центра «Высоцкий», дендропарк, Свердловская киностудия
УФА
«Планета»
«Планета», Уфа Фото: аквауфа.рф
Посетители аквапарка оказываются среди динозавров Юрского периода, тропических озер и растений. Интерьер дополняют водопады, лагуны, медленная река, проходящая по периметру акватории, пещеры и кафе, выполненные в образе деревень древних цивилизаций. Помимо этого имеется 12 экстремальных аттракционов, СПА-комплекс, детский городок, волновой бассейн. За дополнительную плату предлагаются услуги fish-пилинга и нанесения аквагрима.
Адрес: Уфа, улица Энтузиастов, 20, ТРЦ «Планета»
Цена билета на 2 часа: 1000 рублей; дети ростом 1,3-1,49 метра - 850 рублей; дети ростом 1-1,29 м - 750 рублей; детям ниже 1 м вход бесплатный в сопровождении взрослого
• на официальном сайте аквапарка можно приобрести билеты с 10% скидкой
Как добраться: на автобусе от 916 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%
Что еще посмотреть: этнический парк «Ватан», лимонарий, «Интеллектус» (интерактивный музей)
САМАРА
«Виктория»
«Виктория», Самара
9 бассейнов, 11 горок, открытый летний бассейн, около 30 аттракционов - это все к услугам посетителей аквапарка «Виктория». Наибольшей популярностью пользуется аттракцион «Циклон»: он представляет собой воронку, закрутившись в которой, человек вылетает в бассейн на высокой скорости. Дети могут прокатиться на менее экстремальных спусках и поплавать в тематических бассейнах. На территории есть игровой бассейн, где можно поиграть в волейбол и потанцевать. Еду можно заказать в аквапарк из KFC.
Адрес: Самара, 18-й км Московского шоссе, 23, ТРЦ «Московский»
Цена билета на весь день (с 11:00 до 17:00): взрослые и дети 4-12 лет - 1300 рублей; детям до 3 лет вход бесплатный
Как добраться: на автобусе от 1760 рублей, детям до 12 лет скидка на билет до 50%
Что еще посмотреть в городе: музей «Самара Космическая», Струковский сад, смотровая площадка «Вертолетка»
КИРОВ
«Дружба»
Дружба, Киров
Кировский аквапарк по площади относительно небольшой, но зато здесь есть все необходимое для хорошего времяпрепровождения с детьми: бассейны, горки, термоджакузи, соляная комната, открытый аквариум, хамам, русская баня и кафе. Также у посетителей есть возможность насладиться подводным плаванием. На время нахождения в комплексе детям выдают спасательные жилеты и проводят для них квест. Опытные инструкторы доходчиво объясняют правила спуска с горок и следят за юными посетителями.
Адрес: Киров, улица Грибоедова, 15
Цена билета на 2 часа: взрослые и дети 5-18 лет - 600 рублей; дети 4-5 лет - 250 рублей; детям до 4 лет вход бесплатный
Как добраться: на поезде - от 1236 рублей, дети до 18 лет - от 618 рублей
Что еще посмотреть в городе: Вятский палеонтологический музей, музей истории мороженого «Артико», планетарий, набережная Александра Грина
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ИСТОЧНИК KP.RU
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