Светлана Петрова покинула пост начальника Управления образования администрации Ижевска
Светлана Петрова 5 сентября по собственному желанию ушла с должности начальника управления образования. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на администрацию города Ижевска.
Исполнять обязанности начальника управления образования будет Наталья Гвоздкова.
Сама Светлана Петрова возглавит проектный офис «Школы будущего», которая сейчас строится на улице Берша.
- Руководитель проектного офиса в ближайшее время займется формированием новой команды педагогов, подбором и разработкой учебных программ, по которым будет вести образовательный процесс новое учреждение, - сообщает «Коммерсантъ».
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ИСТОЧНИК KP.RU