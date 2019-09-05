2019-09-05T11:34:22+03:00
Политика

Светлана Петрова покинула пост начальника Управления образования администрации Ижевска

Она возглавит проектный офис по созданию «Школы будущего»
Анастасия Захарова
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Светлана Петрова ушла в отставку по собственному желаниюСветлана Петрова ушла в отставку по собственному желаниюФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Светлана Петрова 5 сентября по собственному желанию ушла с должности начальника управления образования. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на администрацию города Ижевска.

Исполнять обязанности начальника управления образования будет Наталья Гвоздкова.

Сама Светлана Петрова возглавит проектный офис «Школы будущего», которая сейчас строится на улице Берша.

- Руководитель проектного офиса в ближайшее время займется формированием новой команды педагогов, подбором и разработкой учебных программ, по которым будет вести образовательный процесс новое учреждение, - сообщает «Коммерсантъ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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