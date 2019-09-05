Ижевчанка отдала мошеннику 33 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-05T11:54:37+03:00

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25-летний ижевчанин обманул женщину на 33 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Потерпевшая подала объявление об изготовлении мебели. Затем женщина встретилась с работником, оговорила условия и предоплатила 33 тысячи рублей. Но в оговоренный срок мужчина работы не выполнил.

Отделом дознания УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU