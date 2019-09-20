Портит ли обувь и опасен ли для собак: 7 вопросов о новом реагенте, который будет использоваться в Ижевске

Этой зимой в Ижевске впервые вместо песко-соляной смеси будут использовать реагент. Как он отразится на здоровье питомцев и легко ли будет очистить обувь? На эти вопросы мы попытались найти ответы вместе с главой города Олегом Бекмеметьевым и юными химиками из школы №56.

ЧТО ЭТО ЗА РЕАГЕНТЫ?

слева направо: песко-соляная смесь, соль, реагентФото: Анастасия Захарова

В состав реагента входят соли магния или натрия. Эффективный противогололедный материал представляет собой заостренные гранулы.

- Когда крупинка попадает на снег, тот начинает таять. Гранула прицепляется к асфальту и прибавляет ему фрикционных свойств, то есть увеличивает силу трения, - комментирует Олег Бекмеметьев.

ЛЕГКО ЛИ БУДЕТ ОЧИСТИТЬ ОТ НЕГО ОДЕЖДУ И ОБУВЬ?

Да. Если песчано-соляная смесь образует на обуви грязные разводы, то реагент оседает кристалликами соли, которые легко стряхнуть. Например, ученики школы №56 провели эксперимент и окунули разную обувь и ткань в раствор с реагентом и песчано-соляной смесью.

Так выглядит обувь, которую окунули в раствор с реагентом и в раствор с песчано-соляной смесьюФото: Анастасия Захарова

Так выглядит ткань, которую окунули в реагент и песчано-соляную смесьФото: Анастасия Захарова

ОПАСЕН ЛИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ?

Реагент не должен плохо сказаться на здоровье питомцевФото: Архив КП

Власти уверяют, что собираются закупить экологически безопасное вещество.

- Мы пока не знаем, какой материал закупим. На рынке представлены разные реагенты с различными торговыми марками. Нам важно, чтобы у противогололедного материала был экологический сертификат. У меня самого кот, и я беспокоюсь за его лапы, - заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Кстати, безопасность реагентов подтверждают и эксперты:

- Все химикаты проходят экспертизу прежде чем использоваться для посыпки, так что они не могут навредить ни почве, ни животным, ни шинам автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

БУДЕТ ЛИ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ СМЕТ?

От реагента смет образовываться не будет. Но переход на реагент будет постепенным, местами в этом году еще будут использовать песко-соляную смесь. От нее смет будет образовываться, но его будет гораздо меньше.

Кстати! В частном секторе на грунтовых дорогах, на затяжных подъемах и, возможно, остановках продолжат использовать песко-соляную смесь. Но в ближайшем будущем от нее планируют уйти полностью.

Фото: pixabay, Анастасия Захарова

БУДУТ ЛИ ОБРЗОВЫВАТЬСЯ ЛУЖИ?

Да. Реагент растопит снег в воду.

- Скорее всего, мы будем использовать двухфазный реагент: с твердой и жидкой фазой. Лужи все равно будут. Только мне бы хотелось, чтобы кошка, попив воду из этой лужи, не умерла. Проблема возникновения луж обусловлена тем, что своевременно не выметался прореагировавший песко-соляный реагент. Лужи надо разметать. Для этого мы уточним схемы уборки, закупим 12 новых единиц техники и будем следить за чисткой, - сказал глава города Олег Бекмеметьев.

Ученики гимназии №56 показали, что реагент топит лед быстрее, чем смесь соли и песка. Для этого фрагменты льда посыпали песко-соляной смесью, солью и реагентом. Фрагменты убрали в морозильник. В итоге реагент растопил лед быстрее.

Так разные реагенты влияют на снег. В первом случае снег посыпали песко-соляной смесью, во втором - солью, в третьем - реагентомФото: Анастасия Захарова

КАК БУДУТ ВЫВОЗИТЬ СНЕГ?

сейчас в городе не хватает снегоуборочной техникиФото: Анастасия Захарова

Для подготовки к зиме закупят новую технику - как минимум 12 единиц. Среди них - комбинированные дорожные машины (КДМ). Они универсальны, и их можно будет использовать на разных работах. Это позволит оптимизировать очистку от снега и сократить цикл уборки.

Также администрация города планирует заказать грейдеры и обучить грейдеристов. Это оборудование позволит убрать заужения на дорогах.

В планах у властей - убирать снег с помощью оборудования под названием «тещина рука». Эта машина сгребает снег к себе и отправляет по конвейеру в грузовик, который стоит позади нее.

- Снег складировать на обочины не будем. Будем делать снежный вал, который будем убирать «тещиной рукой». Это эксперимент, в Екатеринбурге он удался. Думаю, удастся и у нас. Тогда мы будем тиражировать количество «тещиных рук», - говорит глава города Олег Бекмеметьев.

В Устиновском районе планируют найти площадку для снегосвалки. Сейчас в городе действует только одна такая площадка, на улице Пойма. Поэтому вывозить снег из Устиновского района долго и дорого. Точное место для будущей снегосвалки пока неизвестно.

А КАК В ДРУГИХ РЕГИОНАХ?

Во многих соседних городах уже давно перешли на реагент. Результаты радуют.

В Екатеринбурге на реагент перешли в 2010 году. За это время аварийность из-за неудовлетворительного состояния дорог зимой снизилась на 72%. В среднем за год используют 10-12 тысяч тонн реагента.

В Казани реагент начали использовать в 2014 году. Аварийность на дорогах зимой снизилась на 45%. В год тратится 10-12 тысяч тонн реагента.

В Самаре на реагент перешли в 2012 году. Аварийность на дорогах зимой снизилась на 36%. Среднегодовой объем использования реагента составляет 9-10 тысяч тонн.

В Ижевске следующей зимой предполагают использовать 7 тысяч тонн реагента и 8 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев о назначении нового заместителя, будет ли слияние школ 30 и 40 и количестве техники для уборки снега 00:00 00:00

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О некоторых новшествах глава города рассказал на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) (Подробности).

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