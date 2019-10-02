«Барак облюбовали бомжи»: после пожара семья в Ижевске живет в разваливающемся доме

Глядя на полуразрушенный барак, стоящий на улице Зимней, сложно представить, что в нем до сих пор живут люди. В 2016 году пожар уничтожил большую часть крыши. Сегодня там живет семья Корепановых. «Комсомолка» побывала у них в гостях и выяснила, с какими трудностями приходится сталкиваться ижевчанам.

«Гарью пахнет до сих пор»

Найти нужный дом оказалось не так-то просто - барак выглядит заброшенным, и мы едва не прошли мимо. Сегодня здесь живут трое: семейная пара и их ребенок. В гости к ним нас пригласила бабушка - мама хозяйки дома.

- Когда-то здесь жили 4 семьи, - рассказала она. - Одна из них сдавала жилье квартирантам. Три года назад семья решила отремонтировать квартиру, но рабочий оказался недобросовестным. Поссорился с хозяевами, да и поджег дом. А сам удрал.В это время дочка с сыном Любови Петровны находились дома - делали уроки.

Уголовное дело после случившегося пожара в полиции возбуждать не стали: сказали, что ущерб незначительный. Поджигателя тоже не нашли.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

- Выскочили на улицу в чем были. Холодно, октябрь… У ребенка началась истерика, он очень тяжело это перенес. Несколько дней жили все вместе в тесноте у сына, но потом дочь заскучала по дому. Жилье высушили от воды, которую вылили пожарные. Вернулись. Жителям тогда дали 25 тысяч на ремонт крыши, но этим воспользовались только мы, - вспоминает Любовь Петровна.

А вот у соседей крыша провалилась.

- С тех пор в бараке осталась только одна семья. Кто-то переехал на север, где дали служебное жилье, кто-то перебрался в маневренный фонд. Мы переезжать в маневренный фонд не стали. Там условия не лучше наших. А туда как заедешь, так больше уже и не выберешься. Тут хоть надежда на расселение есть, - говорит Любовь Петровна.

Правда, жить приходится в непростых условиях. Дело не только в разрушенном потолке - в здании регулярно собираются бомжи и подростки, которые думают, что дом пустует. Не помогает даже заколоченная зятем дверь.

- Еще дом часто заливает - вода идет с соседнего участка. В один год дом чуть не затопило. Я звонила в МЧС, но мне ответили, что приезжают только к тем, у кого вода дома по пояс, - вспоминает Любовь Петровна. - Сейчас установили дамбу, чтобы остановить потопы.

Мы заходим в дом. На первый взгляд, тут тоже все выглядит прилично: комната, отделанная яркими обоями, линолеум, диван, стол, за которым внук Любови делает уроки. На стенах висят грамоты и медали: мальчик занимается смешанными единоборствами.

так выглядит заколоченная часть баракаФото: Сергей ГРАЧЕВ

Фото: Сергей Грачев

С помощью такой дамбы жители спасаются от наводненийФото: Сергей ГРАЧЕВ

Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что потолок провис от постоянной сырости, на стене - вмятина. Мы идем по полу и чувствуем, насколько он неровный. Из-за влаги покрытие местами вздулось.

- До сих пор в доме пахнет гарью, - продолжает Любовь Петровна. - Особенно сильно это ощущается, если дует ветер. Но самое страшное, что у соседей падает потолок и тянет за собой крышу в нашей квартире. А зимой холодно - после пожара наружные стены не защищают жилище, и ветер проникает внутрь. Даже летом живем с обогревателем - что будет, когда настанут морозы?

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

По словам женщины, в холодные месяцы на стенах появляется снежная изморось, шторы ходуном ходят от ветра.

- Зять подкладывал в стены пенопласт, но все равно зимой очень холодно. Ребенок постоянно болеет, его даже отстраняли от занятий спортом из-за бронхита, - говорит Любовь Петровна.

Сейчас семья мечтает хотя бы изолировать свою квартиру от соседних: утеплить стены, укрепить крышу. Но на это нужно согласие соседей, которое они не дают.

- Планы были грандиозные, когда въезжали сюда - хотели поселиться навечно. Но из-за пожара мы не доделали ремонт и не видим смысла его продолжать. Надеемся, что все-таки будет переселение. Если бы у нас было личное хозяйство, если бы не проблемы с потолками у соседей, мы бы обошлись без помощи. Но сейчас поддержка очень нужна, - говорит Любовь Петровна.

Зять женщины - ветеран Чеченской войны. Сейчас он работает водителем в такси, чтобы обеспечивать семью. Дочь временно не работает. 14-летний внук ходит в школу.

Любовь Петровна писала обращения во все инстанции: она достает пачку документов. Здесь хранятся фотографии комиссии, которая признала дом аварийным, жалобы в прокуратуру, администрацию города, министерство строительства…

-Я Бречалову несколько раз писала, записывала видеообращение к Путину. Никакой надежды не осталось, - говорит Любовь Петровна.Что делать?

Семья обила все пороги, чтобы решить проблемуФото: Сергей ГРАЧЕВ

Эту фотографию сделали для комиссии, чтобы жилье признали аварийнымФото: Сергей ГРАЧЕВ

Зять Любови Петровны - ветеран Чеченской войныФото: Сергей ГРАЧЕВ

Что делать?

Корепановы не хотят многого: им просто хочется переселиться из своего барака как можно быстрее в какое-нибудь более-менее приличное жилье. Дом признали аварийным в 2017 году. Семья оказалась 120-й в очереди, и дом обещают расселить в 2030 году. С тех пор они передвинулись в очереди только на 114-е место. Корепановы интересуются: могут ли им дать преимущество за то, что зять Любови Петровны - ветеран боевых действий?

- Очередь выстраивается по дате признания жилья аварийным, - заявил председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев. Поэтому никаких

преимуществ при переселении из ветхого жилья нет. На это также не влияет процент износа дома.

До переселения Корепановы хотят просто отделить свою квартиру от соседних, чтобы ее утеплить. Но для этого нужно согласие соседей, которое они не дают.

- Здесь речь идет о реконструкции многоквартирного дома. Она возможна, если согласятся собственники. Если сейчас все соседи разъехались, то собрание можно провести в заочной форме и отдать документы на подпись. В решении собрания можно прописать, что все расходы несет только тот собственник, который сейчас живет в квартире. Если не получается договориться с другими собственниками, можно добиться своего в судебном порядке, - объяснил Александр Евсеев.

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