Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками» в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-03T11:49:20+03:00

Как перевести жилое помещение в нежилое

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На радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с заместителем директора Кадастровой палаты по Удмуртии Ириной Виноградовой и директором компании «Меридиан» Эдуардом Кудриным обсуждали изменения в Жилищном кодексе.

Гости в эфире рассказали, как перевести жилое помещение в нежилое, помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками».

Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с наливайками? 00:00 00:00

А также разбираемся, почему «наливайки» все-таки открываются в жилых домах.

Полную запись эфира можно послушать на ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU