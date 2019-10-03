Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками» в Ижевске
На радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с заместителем директора Кадастровой палаты по Удмуртии Ириной Виноградовой и директором компании «Меридиан» Эдуардом Кудриным обсуждали изменения в Жилищном кодексе.
Гости в эфире рассказали, как перевести жилое помещение в нежилое, помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с «наливайками».
Помогут ли изменения в Жилищном кодексе в борьбе с наливайками?
А также разбираемся, почему «наливайки» все-таки открываются в жилых домах.
Полную запись эфира можно послушать на ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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