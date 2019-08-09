Жители Ижевска больше не будут получать платежки от «ЭнергосбыТ» почтой

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-09T12:45:33+03:00

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Жители Ижевска с июля 2019 года не получают платежки от «Энергосбыт» почтой. Информацию об этом подтвердили в «Почте России».

- Компания «ЭнергосбытТ Плюс» не заключила с нами договор. Договоры заключаются централизованно в Москве. Причины такого решения нам неизвестны, - заявили в пресс-службе «Почты России».

В «Энергосбыте» сообщили, что оплатить счета сейчас можно будет в электронном варианте.

- Мы ищем пути для решения вопроса. Мы всем рекомендуем подписаться на электронную квитанцию, - сказали в пресс-службе компании.

Врез: «ЭнергосбытТ Плюс» принимает платежи за горячую воду, электроэнергию, теплоснабжение и вывоз ТКО.

Как будут доставлять платежки жителям Ижевска в августе, в «Энергосбыте» не уточнили. В компании ищут альтернативные способы доставки квитанций. И отметили, что оплатить коммунальные услуги, можно не дожидаясь платежных документов через онлайн-сервисы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» «Личный кабинет» и «Обратная связь». Кроме того, прием платежей без квитанций ведется через Сбербанк-онлайн. Оплатить счета можно и в офисах обслуживания компании. Они находятся по адресам:

- ул. 7 Подлесная, 71

- ул. Ленина, 152

- ул. 10 лет Октября, 23

- ул. Труда, 50а

- ул. Гагарина, 5б

- ул. Ленина, 27.

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ИСТОЧНИК KP.RU