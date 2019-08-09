Жители Ижевска больше не будут получать платежки от «ЭнергосбыТ» почтой
Жители Ижевска с июля 2019 года не получают платежки от «Энергосбыт» почтой. Информацию об этом подтвердили в «Почте России».
- Компания «ЭнергосбытТ Плюс» не заключила с нами договор. Договоры заключаются централизованно в Москве. Причины такого решения нам неизвестны, - заявили в пресс-службе «Почты России».
В «Энергосбыте» сообщили, что оплатить счета сейчас можно будет в электронном варианте.
- Мы ищем пути для решения вопроса. Мы всем рекомендуем подписаться на электронную квитанцию, - сказали в пресс-службе компании.
Врез: «ЭнергосбытТ Плюс» принимает платежи за горячую воду, электроэнергию, теплоснабжение и вывоз ТКО.
Как будут доставлять платежки жителям Ижевска в августе, в «Энергосбыте» не уточнили. В компании ищут альтернативные способы доставки квитанций. И отметили, что оплатить коммунальные услуги, можно не дожидаясь платежных документов через онлайн-сервисы на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» «Личный кабинет» и «Обратная связь». Кроме того, прием платежей без квитанций ведется через Сбербанк-онлайн. Оплатить счета можно и в офисах обслуживания компании. Они находятся по адресам:
- ул. 7 Подлесная, 71
- ул. Ленина, 152
- ул. 10 лет Октября, 23
- ул. Труда, 50а
- ул. Гагарина, 5б
- ул. Ленина, 27.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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