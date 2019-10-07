Ижевчанин, похудевший на 80 кг: «Врачи говорили, что мне осталось три года»

Глядя на спортивного, уверенного в себе мужчину, трудно представить, что когда-то Яков Поваренкин весил 180 кило. Как ему удалось изменить свою жизнь, расскажет «Комсомолка».

Фото: Архив, предоставлено героем публикации

«МНЕ ТАКОЙ ПАПА НЕ НУЖЕН»

Набирать вес Яша начал после армии, около 15 лет назад. Тогда он работал водителем. Из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни он с каждым годом становился все больше и больше. Начались проблемы с детьми, здоровьем, работой и женой.

Но жена Якова Мария не собиралась сдаваться и предложила мужу необычное решение проблемы.- Помню, младший сын сказал: «Мне такой папа не нужен». Меня будто холодной водой окатили. А все потому, что я не мог полноценно с ним играть. Он бегал, а я за ним еле успевал от скамейки до скамейки. Да и с женой, сами понимаете, никакой личной жизни. Все близилось к разводу… - вспоминает наш герой. - Врачи говорили, что мне осталось максимум пять лет…Потому что все органы обросли жиром.

Фото: предоставлено героем публикации

- Она увидела, что на телеканале СТС идет кастинг на программу «Взвешенные люди» и предложила поучаствовать. Отправился в Москву. И прошел отбор! - вспоминает Яков.

Проект продолжался четыре месяца. Участников - людей, желающих похудеть - испытывали на прочность различными способами: жесткими диетами, изнуряющими упражнениями и играли на чувствах. Кто-то срывался уже на первых неделях, тем, кто оставался, было еще тяжелее - с каждым днем задания становились все сложнее. Но результат был, и какой!

- За шесть недель на проекте я потерял 24 кг, а за все время проекта - 54 кг. Финальный вес был 111,1 кг, запомнил, потому что число красивое! - смеется Яков. Для него самым главным испытанием стало расстояние. Он никогда не уезжал так далеко и надолго от своей семьи.

- Дети - это мое все! А тут, представьте, ни позвонить, ни поговорить, ни узнать, как дела, как раз начался учебный год. Порой хотелось все бросить, уехать к ним, моим любимым, - рассказывает Яков. - Помог разговор с психологом. Он сказал: «Если вдруг с тобой что-нибудь случится, что будет с семьей? Детьми?» Тогда я понял, что, если сейчас сдамся, семья поставит на мне крест.

Усилия ижевчанина не прошли даром. В проекте Яков занял второе место и выиграл полмиллиона рублей.

«МЕНЯ СЛОВНО ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ»

Когда Яков вернулся домой, он продолжил работать над собой.

- За шесть недель на проекте моя программа питания была меньше 1000 килокалорий. Это критично, ни один диетолог и нормальный тренер не посоветует. Было очень сложно вернуться к нормальному режиму питания. Все вредные продукты, которые я пробовал есть, тут же выходили обратно, не важно, в каких количествах. Со сладким так же, я, как маленький ребенок, один раз своровал у жены кексики. Она заметила и только ухмыльнулась, она знает, что мой организм не воспримет. Так и произошло, - делится ижевчанин.

Организм Якова серьезно перестроился, но прошло время, и он смог восстановить режим. Теперь он даже смотреть не может на вредные продукты.

- Мне кажется, что там, на проекте, меня запрограммировали есть только полезную еду. Сейчас то, конечно, я могу немного сладкого съесть, но только утром, - говорит Яков.

«ЖЕНА - МОЯ СОВЕТЬ»

По словам героя, жена для него - это все.

- Она всегда меня контролировала и «пинала» на тренировки, била по рукам, когда я тянулся за вредностями. Мы с ней вместе 24 часа в сутки и семь дней в неделю, поэтому ей удается держать меня в тонусе, - смеется Яков.

Фото: предоставлено героем публикации

По словам ижевчанина, если бы он не встал на путь исправления, то его замечательная семья распалась, и он всю жизнь будет благодарен жене, за то, что не дала ему сдаться и всегда поддерживала, была рядом.

Несмотря на то, что Якову пришлось пройти такой тяжелый путь, он не оставил спорт после того, как привел свое тело в порядок. Мужчина пошел дальше - он стал тренером.

- Сейчас я педагог физкультуры и спорта. И очень рад тому, что могу помогать людям приходить в форму. Знаете, я даже не задумывался, я сразу решил, что нужно делать что-то полезное. Потому что я могу передать все те знания, которые я получил на проекте. Попробовал - получилось! Так и работаю, сейчас у меня свой спортивный клуб, - поделился герой.

Сейчас Яков весит 100 кг, при этом большую часть этого веса занимает мышечная масса. Мужчина больше не стремиться похудеть, у него другая цель.

- Я хочу достичь успехов в спорте - пройти триатлон и получить КМС (кандидат в мастера спорта. - Прим. ред.) по тяжелой атлетике. Работаю на результат! В связи с этим и питание у меня немного другое: нужно больше белка (мясо, яйца), чтобы мышцы росли, - говорит Яков.

Фото: Архив, предоставлено героем публикации

На данный момент наш герой придерживается правила правильного питания - это три основных приема пищи и несколько перекусов. Его задача - набрать мышечную массу.

Мужчина считает, что позволять себе так называемые читмилы (плановое нарушение строгой диеты. День, когда можно есть и пить все что угодно. - Прим. ред.) обязательно можно и даже нужно, чтобы разгонять метаболизм, а в дальнейшем не срываться и не переедать.

Блиц-опрос

«ЗАВТРА- НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Тренировки - 5 раз в неделю, по часу-полтора.

Как отнеслись дети к изменениям? - Дети рады! Папа снова с ними, папа активный и может бегать и играть. Раньше я лежал, как тюлень, сейчас я всегда инициатор наших прогулок.

Что было бы, если бы вы не похудели? - Даже страшно подумать… Я один не смог бы ничего поменять. Меня, наверное, уже не было бы, не сидели бы с вами не разговаривали. Кстати, ровно пять лет прошло с того момента, как врачи мне подписали приговор.

Какой совет можете дать всем худеющим? - Совет всегда один. Завтра не существует. Если что-то решил, то делай сейчас. И еще худеть нужно с кем-то, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы кто-то вас подпинывал и было что обсудить.

Некоторые приходят в зал и не знают, с чего начать, что посоветуете? - Не знаешь, что делать, возьми тренера. Если дорого, то тщательно выбирай зал, там обязательно должны быть беговая дорожка, велосипед и эллипс - все! Для первого рывка хватит! Наконец, в залах всегда есть дежурные тренеры, они обязательно проведут первую тренировку.

Три вещи, которые изменились. - Работа, физическое состояние и психологическое состояние, мыслить по-другому стал. Дети говорят, стал добрее, хотя я не чувствую этого.

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