Проверка слуха: правда ли, что ЦУМ в Ижевске ведут к банкротству?

В Арбитражный суд Удмуртии пришло заявление о признании ООО «Торговый центр «ЦУМ» банкротом. По словам заместителя руководителя УФНС России по Удмуртии Марата Хабибуллина, причина в долге организации по уплате обязательных платежей в бюджет.

Трафик снижается с 2012 года

Получить комментарий руководства ЦУМа по поводу данной ситуации не получилось: на момент подготовки статьи владелец организации Владимир Филиппов находился в командировке. Некоторые арендаторы торгового центра не в курсе заявления о признании банкротом. Однако они подчеркивают, что «дела в ЦУМе идут не особо хорошо».

- С 2004 года арендую точку в ЦУМе, а с 2012 года, примерно, начал снижаться трафик, и с каждым годом ситуация все хуже, - рассказала владелица дизайн-студии Konica Вера Кузьминых. - Сейчас единственным якорным арендатором можно назвать FixPrice, они относительно неплохо живут в ЦУМе. Мы же остаемся здесь, поскольку у нас нет финансовых возможностей куда-то переезжать. Иначе вообще придется закрываться. Буквально в мае месяце нас вынудили переехать. Цена за аренду уменьшилась, но мы теперь располагаемся еще дальше от входа. Проходимость стала ниже, работать с клиентом стало труднее. В сравнении с маем-сентябрем прошлого года, заметили сокращение выручки на 50%.

Универмаг открыли в январе 1972 года. Фото: Из книги Олега Севрюкова "Ижевск"

Отметим, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении ООО «Торговый центр «ЦУМ» имеются три дела о банкротстве, одно из которых находится на стадии рассмотрения.

Площади распродают?

Сейчас ЦУМ распродают по частям, чтобы собственнику было легче в финансовом плане, рассказал «Коммерсантъ-Удмуртия» руководитель риэлтерского агентства «Полезные люди» Юрий Паршиков.

- В этом торговом центре начинают собираться собственники с разными бизнесами. Такая ситуация, негативно оценивается из-за того, что нет единой концепции и ценового сегмента товара, - подчеркнул он.

По его мнению, единственным выходом из сложившейся ситуации станет полная перестройка здания и смена концепции. Однако и этот вариант будет сложным в исполнении из-за большого количества собственников.

ВРЕЗ: 5,3 млн руб. - сумма долга, из которых 352 тыс. руб. составляют пени.

*Коника, фикс прайс

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

- У ижевчан появилась возможность самим выбрать тротуары, которые отремонтируют в 2020 году в первую очередь

- Шум, пьяные крики, громкая музыка - если в вашем доме открылась «наливайка», то о покое можно забыть. Как бороться с нежелательными соседями, рассказали жители дома по Карла Либкнехта.

- Какая погода ожидается в ближайшие дни в Удмуртии.