2019-10-16T13:18:24+03:00
Общество

Восьмиклассник из Удмуртии собрал у себя дома 30 противогазов

Первые ему подарил учитель ОБЖ – за хорошие оценки
Анастасия Захарова
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О своем увлечении Рому (на фото слева) попросили рассказать младшеклассникамО своем увлечении Рому (на фото слева) попросили рассказать младшеклассникамФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Роман Домрачев из Завьяловской школы нашел себе необычное хобби: мальчик коллекционирует противогазы. С чего началось увлечение и для чего ребенку эти устройства, Роман рассказал «Комсомолке».

ПЕРВЫЙ ПОДАРИЛ УЧИТЕЛЬ

С противогазами мальчик познакомился на уроке ОБЖ. И так они его впечатлили, что Рома спросил учителя, есть ли у него свой противогаз?

- Я ему ответил, что есть, старые. Их списать должны были, да я приберег, жалко выбрасывать. Рома попросил принести, показать. Учился он не очень хорошо, а тут такой интерес! И я ответил: «Наладится успеваемость – подарю», - вспоминает учитель ОБЖ Олег Корепанов. – В итоге, Рома так преуспел в учебе, что все мои старые противогазы переехали к нему.

Дети примеряют противогазы во время урока Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Дети примеряют противогазы во время урокаФото: Сергей ГРАЧЕВ

НОВЫЕ ЗАКАЗЫВАЕТ В СЕТИ

После знакомства с противогазами Рома увлекся ОБЖ: молодой человек стал ходить на дополнительные уроки и на занятия с Юнармией, участвует в соревнованиях по пожарному прикладному спорту. Но больше всего Рому коллекционирование.

- Что-то вымениваю, что-то досталось от учителя, что-то от МЧС. Противогазы можно заказать в интернете, они стоят около тысячи рублей. Подрабатываю летом, и часть денег трачу на хобби, - говорит Рома.

Роман признается, что хотел бы побывать в Чернобыле Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Роман признается, что хотел бы побывать в ЧернобылеФото: Сергей ГРАЧЕВ

В коллекции мальчика в основном старые противогазы, которые использовали еще в 1980-90-х годах, но есть и современные – всего около 30 штук! Еще у Романа есть защитные костюмы, аптечки спасателей и определители уровня радиации. Недавно МЧС подарило мальчику противогаз с баллоном для воздуха: он весит 13 кг! Пожарные им уже не пользуется.

Сейчас Рома знает о средствах защиты почти все и рассказывает об этом школьникам на уроках. С профессией подросток пока не определился: хочет стать либо медиком, либо военным. Помимо противогазов в коллекции есть карандаши для смазки очков в противогазе, аптечки и даже измерители радиации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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