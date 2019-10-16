«Я всегда чем-нибудь недовольна»: Чемпионка мира Алина Загитова рассказала, откуда берет мотивацию

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T10:07:42+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова в интервью Первому каналу рассказала, откуда берет мотивацию.

- Наверное, такого не будет никогда, чтобы я была всем довольна. Я такой человек, который всегда чем-то будет недоволен. Даже когда я хорошо откаталась, то все равно всегда есть куда стремиться. Говорю себе, что это не мой идеал. Это дает мотивацию. Все спрашивают, откуда ее беру - как раз отсюда, - рассказала спортсменка.

Кстати, новый сезон для Загитовой начнется с третьего этапа Гран-при во Франции с 1 по 3 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU