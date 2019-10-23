Дизайнер костюмов Алины Загитовы показала новые платья фигуристки
Дизайнер костюмов чемпионки мира Алины Загитовой Ольга Рябенко показала вблизи новые платья фигуристки.
Фото: instagram.com/ryabenko_olga21
- Сезон открыт, всего очень много. Маленькая часть моих работ, - подписала фотографии Ольга Рябенко.
Фото: instagram.com/ryabenko_olga21
В новом сезоне у Алины Загитовой всего два платья – в которых она выступает в короткой и произвольной программах, костюм для показательного номера – штаны и короткая толстовка.
Напомним, для чемпионки сезон начнется в первых числах ноября. Спортсмены покажут свои программы во Франции на этапе Гран-при с 1 по 3 ноября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Алина Загитова из Ижевска выступит на шоу в Швейцарии.
- Эксперты рассказали, почему ижевской фигуристке Загитовой будет легче в новом сезоне, чем Медведевой.
- Стало известно, какая роль достанется Алине Загитовой в новом ледовом шоу.
Алина Загитова, показательная программа на Japan Open 2019 .
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»