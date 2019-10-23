Дизайнер костюмов Алины Загитовы показала новые платья фигуристки

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-23T10:20:13+03:00

В этом сезоне у спортсменки всего два платья

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Дизайнер костюмов чемпионки мира Алины Загитовой Ольга Рябенко показала вблизи новые платья фигуристки.

Фото: instagram.com/ryabenko_olga21

- Сезон открыт, всего очень много. Маленькая часть моих работ, - подписала фотографии Ольга Рябенко.

Фото: instagram.com/ryabenko_olga21

В новом сезоне у Алины Загитовой всего два платья – в которых она выступает в короткой и произвольной программах, костюм для показательного номера – штаны и короткая толстовка.

Напомним, для чемпионки сезон начнется в первых числах ноября. Спортсмены покажут свои программы во Франции на этапе Гран-при с 1 по 3 ноября.

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Алина Загитова, показательная программа на Japan Open 2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU