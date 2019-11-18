Грипп атакует: новые вакцины и стоимость прививки в Удмуртии

С приходом холодов все вокруг начали кашлять и чихать. А врачи всех просят поставить прививку от гриппа. А какую вакцину выбрать, куда обращаться и стоит ли вообще прививаться? «Комсомолка» подготовила ответы на самые важные вопросы про вакцинацию.

Зачем ставить прививку?

Вакцинация защищает в первую очередь от тех осложнений, которые могут возникнуть, если человек заболел. Самые опасные и распространённые из них – пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.

Когда ждать эпидемию?

Сейчас в республике полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. Завершить ее планируют к 1 декабря, чтобы у привитых успел сформироваться иммунитет.

В последние недели заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога, но учитывая нестабильные погодные условия, всё может изменитьсяФото: Сергей ГРАЧЕВ

– По прогнозам эпидемический порог может быть превышен в конце декабря-начале января, но он не будет выше среднего многолетнего уровня. Ожидается грипп штаммов А и В, – рассказала Юлия Бушмакина, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сколько уже привито?

В этом году на вакцинацию от гриппа для нашей республики из федерального бюджета выделено около 100 млн рублей, еще 12 млн – из республиканского.

– На сегодняшний день в Удмуртии привито около 500 тысяч человек, из них чуть больше 210 тысяч – дети, – сообщила Елена Корякина, главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике. – Это более 36% населения республики. Всего же планируется привить 774 тысяч человек. Этого будет достаточно.

Чем прививаться?

Жителям Удмуртии доступны 3 вакцины, выбрать можно самим.

«Флю-М»* – содержит микробиологический компонент (ослабленный вирус) в дозировке, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Врачи советуют ставить эту вакцину в первую очередь людям с аутоиммунными реакциями (аллергией), злокачественными образованиями и гипертонией.

«Совигрипп»* – предназначен и для детей, и для взрослых, содержит чуть меньше микробиологического компонента, зато в составе есть вещество, стимулирующее иммунитет. Ее можно рекомендовать людям, которые постоянно находятся в обществе: преподавателям, врачам и работникам торговли, а также беременным.

Фото: pixabay.com

А еще в этом году в нашу республику впервые завезли четырехвалентную вакцину от гриппа «Ультрикс Квадри»*. Она рассчитана на пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Подойдет для тех, кто планирует поездки в другие регионы и страны, где можно подхватить нехарактерные для Удмуртии штаммы гриппа. Показана людям с хроническими заболеваниями.

Все перечисленные препараты производятся в России, имеют высокое качество. Главное их отличие в том, что первые две – трехвалентные, т.е. защищают от 3-х штаммов гриппа. А последняя – защищает от четырех.

Сколько стоит прививка?

– Вакцинация проводится бесплатно, - отмечает Елена Корякина. Также за пациентами оставляют право привиться импортной вакциной, но это уже платная услуга. Кроме того, отечественные и импортные вакцины имеют одинаковый состав и сделаны по одним и тем же стандартам, поэтому говорить о каком-то преимуществе нельзя.

Где привиться?

Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Фото: pixabay.com

Почему болеешь после прививки?

Если в течение 2-3 дней после прививки наблюдается повышение температуры тела до 37-37,5 градусов, чувство легкого озноба или ломоты, то это нормальная реакция при формировании иммунного ответа. Если развивается классическая ОРВИ, вероятно человек просто поставил прививку в самом начале болезни, до появления симптомов.

Может ли вакцина оказаться неэффективной?

Говорят, штаммы вирусов постоянно меняются и вакцинация может оказаться просто неэффективной. Действительно, штаммы мутируют, но в пределах основных групп вирусов А и В. То есть общая белковая структура вирусных частиц кардинально не меняется, следовательно, опасения на счет неэффективности вакцин сильно преувеличены. Кроме того, ВОЗ регулярно проводит исследования и делает прогноз относительно ожидающихся штаммов, рекомендуя к использованию вакцины определенного состава.

Привитый точно не заболеет?

Привитый от гриппа человек может заболеть другими ОРВИ. Заболеть он может и гриппом, но с гораздо меньшей вероятностью и в легкой форме. Основное назначение прививки – не допустить осложнений, которыми опасен грипп.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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