Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-18T13:07:29+03:00

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В Ижевске приглашают художников и скульпторов принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов. Об этом сообщает пресс-служба города.

- С 7 по 19 января 2020 года в Ижевске пройдет Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Скульптуры будут размещены у Михайло-Архангельского собора, в Музее воды и в парке современного искусства у родника имени Пригова, - сообщает пресс-служба.

Чтобы принять участие в фестивале нужно заполнить заявку и добавить эскизы по ссылке. В январе 2019 года в фестивале приняли участие более 30 команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU