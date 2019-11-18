Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске
В Ижевске приглашают художников и скульпторов принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов. Об этом сообщает пресс-служба города.
- С 7 по 19 января 2020 года в Ижевске пройдет Ледовый фестиваль ангелов и архангелов. Скульптуры будут размещены у Михайло-Архангельского собора, в Музее воды и в парке современного искусства у родника имени Пригова, - сообщает пресс-служба.
Чтобы принять участие в фестивале нужно заполнить заявку и добавить эскизы по ссылке. В январе 2019 года в фестивале приняли участие более 30 команд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У Михаило-Архангельского кафедрального собора открылся Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов. Большой фоторепортаж на сайте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В администрации Ижевска назначили нового начальника Управления благоустройства.
- Конкурс проектов по реконструкции театра имени Короленко начался в Ижевске. Какие призы получат победители.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»