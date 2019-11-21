Мытье окон и уборка во дворе: что входит в обязанности управляющих компаний в Ижевске?

Один из самых популярных вопросов, которые поступают в редакцию – что все-таки должна делать управляющая компания, а что – сами жители. Мы решили разобраться, какие обязательства обычно лежат на «управляйках».

ПОЛНЫЙ НАБОР

Специалисты говорят: набор услуг, которые управляющая компания оказывает в рамках тарифа за содержание жилья, почти везде стандартный. Как правило, в них входит:

– сухая и влажная уборка в подъезде,

– мытье окон,

– очистка крышек люков от снега и грязи,

– очистка территории от снега,

– уборка мусора из урн,

– очистка придомовой территории от наледи,

– уборка крыльца,

– уборка газонов и покос травы.

УСЛУГИ ДОПОМ

Большинство ижевчан платят за порядок в доме около 19,56 рублей с квадратного метраФото: Архив КП

Этот список можно дополнить, однако за все дополнительные услуги собственникам придется доплатить. Кроме того, нужно будет изменить договор с «управляйкой».

– Для этого должно быть организовано собрание, на котором будет не менее 50% собственников помещений дома, а также представитель УК. Далее необходимо обсудить изменяемые или вычеркиваемые пункты и принять по ним окончательное решение, которое должно быть занесено в протокол собрания. Договор должен быть подписан обеими сторонами, – говорит Кирилл Резник, юрист службы «Единый центр защиты».

Несмотря на достаточно непростую процедуру, в Ижевске уже есть дома, которые доработали договор с управляющей компанией. Например, Артем Селезнев, старший по одному из домов на Берша, договорился со своей управляющей компанией (УК) о том, чтобы внести весьма нестандартные пункты в договор.

– По договору, управляющая компания должна в начале каждого месяца присылать мне план работ, а в конце месяца я контролирую, все ли было сделано, – говорит Артем. – Также в законодательстве есть поправка, что деньги, которые УК экономит на содержании жилья, становятся собственностью организации. Мы договорились, что сэкономленные средства будут уходить на текущий ремонт дома. А еще мы договорились, что ряд мелких

задач, вроде покраски бордюров, поливки деревьев, будет делать не УК, а жители сами. Так получается сэкономить.

Еще один пример – ТСЖ на Красногеройской, 105. Здесь собственники договорились о нескольких нетипичных услугах. Например, через домофон жильцов предупреждают о собраниях, а в случае экстренной ситуации в квартире раздается звонок, и робот просит людей покинуть помещение. Кроме того, жители могут получить рассрочку на покупку и установку дверей и окон в квартирах. Они заключают договор с какой-либо компанией на эту услугу. Оплачивает их ТСЖ, после чего собственник расплачивается уже перед товариществом в течение 10 месяцев.

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