2019-12-11T11:55:54+03:00
Общество

Пожарные извещали в Удмуртии станут обязательными?

Рассказываем, что это за прибор и что будет, если его не поставить
Анастасия Захарова
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Датчик работает от батарейки. Их нужно менять раз в годДатчик работает от батарейки. Их нужно менять раз в годФото: Сергей ГРАЧЕВ
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Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике генерал-майор Петр Фомин 18 ноября напомнил на аппаратном совещании, что в новостройках высотой три этажа и более застройщики обязаны устанавливать пожарные извещатели.

– В целях предупреждения пожаров и последствий от них необходимо, чтобы в каждом жилье, на каждом садовом участке был извещатель о пожаре, – добавил руководитель ведомства. «Комсомолка» разбиралась, обяжут ли устанавливать извещатели во всех домах и чем это грозит собственникам.

Что такое пожарный извещатель и как он работает?

Извещатель – это датчик, который при попадании дыма издает мощный звуковой сигнал. Его громкий пронзительный звук разбудит спящих людей, и у них будет возможность потушить пламя подручными средствами: вылить стакан воды, засыпать землей из цветочного горшка или вовремя эвакуироваться. Его задача – предупредить об опасности.

– Площадь действия датчика большая. Но он не захватывает пространство за стенами: при пожаре в соседней комнате датчик не сработает. Так что ставить его нужно в каждой комнате квартиры, – поясняет начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности судебно-экспертного учреждения «Испытательная пожарная лаборатория» Антон Авдеев.

Что изменится?

Уже сейчас застройщики обязаны ставить извещатели в новых многоквартирных домах выше трех этажей. Но весной 2020 года нормы, возможно, поменяются, и датчики нужно будет ставить везде, в том числе в частных и старых многоквартирных домах.

– Мы настоятельно рекомендуем гражданам не дожидаться этой нормы, а устанавливать извещатели уже сейчас. По статистике, благодаря своевременному оповещению об опасности в России в 2018-2019 годах 646 человек спаслись от гибели, в том числе 336 детей, – поясняет заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Сергей Карабаев.

А что на практике?

Сейчас установка датчиков добровольная. Но если нормы поменяются, установка датчиков станет обязанностью. Что касается извещателей в подъездах, то они уже стоят в новостройках, и собственники платят за их обслуживание в рамках тарифа за содержание жилья.

– Это недорого для многоквартирного дома: получится примерно 50 копеек-рубль с квадратного метра дополнительно за содержание жилья. К высотным домам в принципе высокие требования в плане пожарной безопасности, и они проектируются с учетом всех норм, – говорит Александр Евсеев, председатель Объединения советов домов Удмуртии.

Извещатели можно купить в специализированных магазинах. Крайне не рекомендуется покупать их с рук, так как они могут быть неисправными и их продают по завышенной стоимости. В среднем один прибор стоит от 300 рублей, а мошенники могут запросить за него в 10 раз больше.

ЗНАЙ!

Датчики бывают автоматические и автономные. Автономные стоят в квартирах и просто предупреждают людей о пожаре. Автоматические стоят в подъездах и передают сигнал о пожаре дежурному, например, консьержке. Дежурный проверяет, есть ли пожар, и вызывает бригаду

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ИСТОЧНИК KP.RU

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