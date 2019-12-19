2019-12-19T12:50:07+03:00
Общество

Синдром внезапной смерти или нерадивые воспитатели: кто виноват в гибели ребенка в детском саду Ижевска?

Годовалую малышку нашли мертвой после тихого часа
Людмила Куликова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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11 декабря в одном из частных детских садов Ижевска обнаружили тело годовалой малышки. Следов насилия обнаружено не было, и до сих пор непонятно, что именно случилось с ребенком. И пока устанавливаются точные причины и обстоятельства трагедии, «Комсомолка» собрала мнения специалистов о возможных причинах случившегося.

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ?

Один из вопросов, на которые нет ответа - почему родители отдали такую маленькую девочку в садик. И куда смотрело руководство, которое взяло на себя ответственность за малышку.

- Мне кажется, это 100% их вина, потому что нужно быть крайне невнимательным воспитателем, чтобы при таком небольшом количестве детей не доглядеть за одним из них, - поделилась своим мнением воспитатель государственного детского сада в Ижевске Ольга. - Еще один вопрос - как это вообще возможно в частном детском саду? Во-первых, если в государственном саду в группе примерно тридцать детей, то в частном саду обычно не больше десяти. Это само собой подразумевает повышенное внимание и индивидуальный подход к каждому ребенку.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ РОДИТЕЛИ?

Однако некоторые специалисты считают, что ответственность лежит на родителях.

- Я очень долго думала об этой трагедии и смогла предположить для себя только одну причину. Родители скрыли от сотрудников сада какое-либо хроническое заболевание у своего ребенка, - поделилась нами управляющая одного из частных детских садов Ижевска Ксения. - Они могли сделать это, чтобы ребенка точно взяли в дошкольное учреждение - например, если родители работают, а ребенка не с кем оставить.

При этом если говорить о хроническом заболевании, вызвавшем смерть ребенка, то оно может быть каким угодно - от врожденных пороков сердца до приступов удушья или внутричерепного давления.

- Мы у родителей воспитанников узнаем все, в том числе информацию о протекании беременности, потому что важно знать все о здоровье ребенка. Еще в нашем детском саду воспитатели всегда с детьми, в том числе во время тихого часа. Мне остается только посочувствовать родителям ребенка и руководству сада

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ?

А вот педиатры говорят о том, что пока рано кого бы то ни было обвинять.

- У меня единственное предположение - синдром внезапной смерти, - говорит педиатр Тамара Хакимова. - Даже абсолютно здоровый ребенок может умереть. Но обвинять работников частного детского сада в этой трагедии не стоит, нужно дождаться результатов следствия. Помню случай, как-то давно произошедший в Сарапуле. Ребенок заснул с жевательной резинкой во рту и умер. Кого обвинять в этой ситуации?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящее время по факту случившегося проводятся проверки. В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается персонал.

- Нам нужно понимать, что произошло, потому что на сегодняшний день причина смерти ребенка не установлена, - отметила уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева.

Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

К расследованию ситуации подключились не только следственные органы. Прокуратура Первомайского района Ижевска уверяет, что, несмотря на стандартные сроки в 1 месяц, проверка завершится раньше в связи с трагической значимостью события.

В Роспотребнадзоре по Удмуртии заявили, что ведомство занимается проверкой частных детских садов только на предмет соблюдения санитарных правил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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