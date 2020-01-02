Танцевальный марафон и розыгрыш призов: как отметили в Ижевске первый день Нового года

1 января на Центральной площади Ижевска прошла праздничная программа под лозунгом «Удмуртия - это бодро». Мероприятие состоялось в рамках новогоднего фестиваля, посвященного столетию государственности республики под названием «Мечты - это про100».

Бодрые танцы

Первый день Нового года стал по-настоящему бодрым и подвижным. На Центральной площади в этот день было жарко от танцев. Плясали все - и парочки, и солидные дамы, и дети, и молодые люди. Танцевальный настрой задали диджей Илья Стрелков и ведущий MC Mause. Весь вечер люди зажигали под хиты прошедшего года.

Фото: Константин Тронин

- Очень круто, очень празднично, очень весело отдыхаем! Вместе с подругой танцуем, нам нравится, — поделилась своими эмоциями Любовь.

- Мы здесь вместе с подругой, обстановка просто супер, наслаждаемся, кайфуем! Мы уже второй день приходим отдыхать на площадь! Даже в конкурсах не участвуем, некогда отвлекаться, надо танцевать! — рассказала одна из участниц танцевального марафона.

Фото: Константин Тронин

Фото: Константин Тронин

Розыгрыши подарков

На площади разыгрывали сертификаты в пиццерию Pasta и в Burger King номиналом в 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно. Чтобы получить заветный подарок, нужно было просто сфотографироваться и выложить снимок в свой Instagram с хештегом #удмуртия100. Подарки получили те, кто набрал больше всего лайков под своим постом.

Чемпионкой стала Алсу. Она пожелала со сцены, чтобы мечты сбывались, семьи были крепкими, в них всегда царили уют и счастье. А еще - съездить в 2020 году в путешествие, например, на Мальдивы.

- Вообще не ожидала выиграть! Очень приятный бонус на праздник! Прямо сейчас пойдем кушать! — делится эмоциями победительница.

Фото: Константин Тронин

А Екатерина получила сертификат в Burger King: она собрала немного меньше лайков. Девушка сказала со сцены, что совсем не ожидала выиграть приз, а еще передала привет своим друзьям.

- Новый год отмечала с родителями, семьей. Сейчас гуляем и танцуем вместе с подругами и сестрой, — поделилась с нами Екатерина.

Получить приятные подарки на Новый год можно было и другими способами. Например, ведущий пригласил на сцену людей, которые должны были «зарядить» публику на танец маленьких утят. Подарки получили две маленькие девочки, которые зажгли всех вокруг.

А еще получить призы можно было, отправив ведущему в Instagram сообщение. Победила в конкурсе Татьяна.

- Играйте и выигрывайте! Ура! Я так далеко бежала за подарком, уже собирались уходить, а тут вдруг, в самый последний момент. А все просто, начала набирать, нашла список, увидела первую букву, думаю, круто, удачу надо ловить! На самом деле, я не совсем рассчитывала, что получу этот приз, но все-таки решила, а почему нет?! И я выиграла, очень круто! Подарили приятные вещи очень! И сам марафон тоже понравился! — сказала Татьяна.

Фото: Константин Тронин

Кстати!

В течение всех новогодних праздников на Центральной площади с 19:00 до 21:00 будут проходить интересные мероприятия. Чем можно заняться 2 января, мы рассказывали в нашей подборке. Полную афишу на все новогодние мероприятия можно найти здесь.

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