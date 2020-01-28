Ижевчанка, похудевшая на 23 кг: «Худею, чтобы принять участие в шоу «Голос»!»

Два года назад, после рождения третьего ребенка, Юлия Шульмина весила 111 килограммов, мучилась отеками и болями в коленях, скакало давление. Все изменилось, когда девушка очередной раз увидела себя в зеркале и подумала: «Боже! Это не я!».

Фото: Сергей Грачев

Покупала вещи на два размера меньше

До апреля 2019 года Юлия могла вечером сесть и попить чай с тортом или не есть целый день, потому что было много работы, а потом прийти вечером и наесться. Бесконечные попытки сесть на диету заканчивались провалом. Она не нравилась себе, ей было нечего надеть, кроме объемных вещей, которыми приходилось прикрывать лишние килограммы. Как только девушка это осознала, то начались попытки скинуть вес. Так девушка пришла в тренажерный зал на индивидуальные тренировки с тренером.

- Я пыталась самостоятельно ходить в зал, но ведь лень, она сильнее меня, могла один день сходить, потом несколько тренировок пропустить. Да и с тренером как-то проще - я всегда знаю, что и как мне нужно делать. К тому же мой тренер корректировала питание и постоянно контролировала, - вспоминает девушка.

Чтобы был стимул, наша героиня начала покупать вещи, до которых еще нужно похудеть. Например, перед Новым годом купила шубу на два размера меньше.

- В магазине посмеялись надо мной, мол «Девушка, вам куда?», а я сказала: «Мне так надо!». И что думаете? После Нового года я влезла в нее! - смеется Юля.

«На тренировку как на каторгу»

Путь к идеальному телу был непростым.

- Тяжелее всего прийти в зал утром, потому что ты голодный, сил нет. А еще было тяжело совладать с эмоциями - не было настроения ходить на тренировки, апатия, ничего не хотелось, желание было сорваться и реветь. Но каждый раз я убеждала себя, что это нужно только мне и у меня вообще-то платье есть, в которое я еще не влезла. Я упертая и у меня есть цель, поэтому могла перебороть плохое настроение и шла на тренировки. Правда, не разговаривала ни с кем, девочки в зале шутили - вот, сразу видно, человек на ПП (правильное питание), - рассказывает девушка.

В самом начале тренировок Юля поняла, что вести дневник питания - не для нее.

- Я вроде начала вести его, но сразу же отказалась. Это же надо каждую минуту записывать, все считать. Нет! Это не мое. Я просто ем маленькими порциями. Например, каша чтобы помещалась в двух ладонях, мясо - в одной, овощи - в две ладони с горкой, - говорит Юлия.

Фото: предоставлено героем публикации

Результатов долго ждать не пришлось, сначала девушка скинула 5 кг, а в ноябре 2019 года на весах было минус 10 кг, в декабре - еще минус 7 кг.

- После скинутых кг сил прибавилось, захотелось скинуть еще и еще. Я такой человек, если иду, то до конца. После 30 лет очень тяжело худеть, организм по-другому работает, - рассказывает Юля.

«После срывов была паника»

Каждый худеющий сталкивается с этими проблемами - срывы и застой веса. Наша героиня не исключение.

- В выходные могла съесть шоколад, пирожные. А потом… паника! В голове мысль - «Зачем я это съела?», потому что когда скидываешь много, начинаешь задумываться, стоит ли столько наедать, - говорит ижевчанка. - Сейчас я уже не срываюсь, держусь. Если очень сильно чего-то хочу - то пробую, но совсем немного.

За срывы Юле также «попадало» от тренера.

Фото: Сергей Грачев Юлия сразу решила, что будет заниматься с тренером

- Мне даже говорить не надо было ничего говорить тренеру, потому что она каждую тренировку меня взвешивала, и сразу было понятно. Да… она меня наказывала, устраивала круговые тренировки, которые я так не любила, - смеется героиня.

Еще одна проблема, с которой столкнулась девушка - застой веса.

- Было и такое, да. Вес стоял, что бы я ни делала. Как объясняла тренер, организм не может постоянно сжигать жир, и это нормально. Чтобы хоть как-то взбодрить организм, я могла съесть шоколадку, - делится Юлия.

За пирожками - к бабушке

Поддержка - это самое главное для человека, который начал такой непростой путь.

- Муж постоянно меня спрашивал: «Для кого ты худеешь? Ты мне и такая нравишься», поэтому особой поддержки от него я не ощущала. Но в то же время он меня не «топил», вся семья ела то, что я приготовлю. Муж не просил наваристого борща или сочных котлет, а дети, если хотели пирожков, то шли к бабушке, - смеется наша героиня.

Фото: предоставлено героем публикации Семья девушки полностью ее поддерживает, но муж не понимает для кого она худеет

Кстати, мама Юлии восхищается силой воли дочери. Не возникло проблем и с друзьями.

- С друзьями я могу спокойно сходить куда-нибудь в кафе, они едят, а я могут потанцевать, посидеть. Но они постоянно просят: «Съешь хоть что-нибудь!», а я говорю: «Нет». Я понимаю, что на следующий день на весах будет плюс, могут появиться отеки, - делится девушка. - Если мне хочется чего-нибудь необычного, я могу поесть в кафе, салаты теплые какие-нибудь с маслом. Сладкое заменяю сладкими хлебцами, но их тоже лучше до 12 есть.

«Я похудею и поеду на шоу «Голос»

Юлия не собирается останавливаться, ее цель еще не достигнута. Она хочет не только скинуть 15-20 кг, но и принять участие в известном шоу.

Фото: предоставлено героем публикации Юлия работает косметологом

- Я с детства занималась вокалом, потом забросила и вот два года назад снова начала. Но сейчас у меня есть цель - хочу выступить на шоу «Голос» на Первом канале. Но чтобы это случилось, нужно еще работать над телом, потому что я должна выглядеть соответствующе, - рассказала девушка.

При этом Юля успевает не только заниматься вокалом, но и работать косметологом в своей студии, воспитывать троих детей и посещать сеансы массажа.

- Все спрашивают, как я все успеваю, а я никогда не понимала людей, которые говорят, что времени не было и так далее. Все это ерунда! Значит, не было желания. Если есть желание, то можно успеть все и на все найти время. Очень хочу начать ходить на лыжах, но пока что не сейчас, может, в следующем году, - смеется Юля. - только на сайт

Обо все понемногу

Цена вопроса - 6000 рублей за тренера и 1000 рублей абонемент в месяц

Размер - сменила мешковатую одежду 54-го размера на платья 48-го

Когда я похудела, старший ребенок сказал мне: «Мама, ты так похудела! Раньше у тебя большой живот был, а сейчас вообще нет!». Начала носить каблуки, появилась уверенность в себе. А клиенты говорят, что у меня даже походка изменилась.

Совет - нужно верить и любить себя. Многие говорят: «Я не могу» - это неправильно. Главное - уверенность в себе, просто надо начать!

Как в магазине не купить что-нибудь вредное? Главное, не ходить в магазин вечером и голодной, шансов сорваться меньше.

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