2020-02-02T17:07:12+03:00
Общество

Двое погибших и столкновение автобуса со столбом: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах
Анастасия Волкова
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Фото: и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр МельниковФото: и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников
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На прошлой неделе, с 27 января по 2 февраля, в Удмуртии произошло немало аварий на дорогах.

Так, 31 января в Ижевске на выезде с путепровода по улице Новоажимова произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус №8 врезался в световую опору, днем об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К счастью, обошлось без жертв. После происшествия трое пассажиров обратились за медицинской помощью, и еще четверо получили ушибы – врачи осмотрели их и отпустили домой (подробнее).

Фото: Михаил Мешин, ИГГС в ВКонтакте

Фото: Михаил Мешин, ИГГС в ВКонтакте

А 1 февраля произошла смертельная авария, унесшая жизни двум людям. На 12 километре трассы Ижевск-Сарапул столкнулись 4 автомобиля. Водитель и пассажир «Фиата» погибли. За рулем была молодая девушка, которая, не справившись с управлением, столкнулась с грузовым автомобилем «МАЗ» (подробнее).

Фото: и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

Фото: и. о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

ИСТОЧНИК KP.RU

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