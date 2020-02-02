Двое погибших и столкновение автобуса со столбом: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

На прошлой неделе, с 27 января по 2 февраля, в Удмуртии произошло немало аварий на дорогах.

Так, 31 января в Ижевске на выезде с путепровода по улице Новоажимова произошло ДТП с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус №8 врезался в световую опору, днем об этом сообщили очевидцы в соцсетях. К счастью, обошлось без жертв. После происшествия трое пассажиров обратились за медицинской помощью, и еще четверо получили ушибы – врачи осмотрели их и отпустили домой (подробнее).

Фото: Михаил Мешин, ИГГС в ВКонтакте

А 1 февраля произошла смертельная авария, унесшая жизни двум людям. На 12 километре трассы Ижевск-Сарапул столкнулись 4 автомобиля. Водитель и пассажир «Фиата» погибли. За рулем была молодая девушка, которая, не справившись с управлением, столкнулась с грузовым автомобилем «МАЗ» (подробнее).