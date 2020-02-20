Сугроб чуть не упал на ребенка: ижевчане жалуются на сосульки и сход снега с крыш

Вот уже несколько дней температура в Ижевске не опускалась ниже -3 градусов, а 18 февраля вообще ушла в «плюс». Однако ночной «минус» и снегопады привели к тому, что на домах появились огромные сосульки, а на крышах – сырые сугробы, которые то и дело упадут на голову. Кто должен очищать кровли от снега, разбиралась «Комсомолка».

СУГРОБ ЧУТЬ НЕ УПАЛ НА РЕБЕНКА

О том, что на улице стало опасно, говорят и сами жители.

- 18 февраля утром проходили с дочкой мимо детской больницы на Ворошилова, прямо перед носом с пятиэтажки упал большой шматок снега. Едва успели отпрыгнуть, - поделилась с нами ижевчанка Алиса.

- В металлурге опасно ходить рядом со всеми старыми трехэтажками. А особенно по 30 лет Победы, как раз на пешеходную дорожку снег с крыши падает, - рассказала «Комсомолке» Екатерина.

-Я шел по перекрестку Удмуртской и Кирова. Место это всегда весьма загружено, так что приходится идти, где получится. Обогнал женщину, и, пройдя буквально 5 метров, я услышал грохот падающего льда. К счастью, обошлось без жертв, - рассказал Игорь.

- Огромные сосульки висят в поселке Машиностроителей. Ежедневные звонки в управляющую компанию ничего не дают. Каждый день выходя или заходя в дом, боюсь за свою жизнь и жизнь в принципе всех жителей дома. Входной группы нет, риск получить сосулькой по голове реален, - пишут ижевчане в группе «Ижевск OnLine».

- Во дворе дома по улице 50 лет Пионерии 39 за всю зиму не разу не чистили двор, и на крыше висят огромные сосульки, - делится Анна в группе «ИГГС».

ПОСТРАДАЛИ ДВОЕ

В начале февраля в Удмуртии из-за схода снега с крыш пострадали два человека. Об этом 17 февраля на аппаратном совещании в резиденции главы Удмуртии рассказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин. По его словам, 4 февраля снег упал на хозяйку дома в деревне Верх-Уни Юкаменского района. В этот же день в Ижевске пострадал мужчина, на которого сошел снег с крыши ресторана «Отдых» на улице Советской.

Как сообщили в пресс-службе города, в информационно-диспетчерскую службу с 1 января направили 40 обращений. Там подтвердили, что в Ижевске зафиксировали один случай схода снега с крыши, без травм.

ТАБЛИЧКА НЕ СПАСЕТ

Тем временем, как нам рассказали в пресс-службе столицы Удмуртии, чистить крыши, удалять сосульки и ледяные наросты на карнизах и крышах должны ежедневно, при этом соблюдая меры безопасности. Делать это должны «управляйки» (в противном случае она должна будет заплатить штраф 15-80 тысяч рублей), а также сами жители – очищая свой балкон от снега и ледышек.

При этом в случае, если из-за схода снега или сосулек кто-то погибнет или травмируется, пострадавший или его родственники могут обратиться в суд и требовать возмещение ущерба. А на виновного – будет заведено уголовное дело. Ответственности не избежать даже в том случае, если на стене повесили табличку «Осторожно, возможен сход снега с крыш» - если прохожий получит травму, он будет иметь право обратиться в суд.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Пожаловаться на сосульки можно либо в управляющую компанию, либо в управление муниципальной милиции по телефону 41-43-18. Среагировать должны в течение суток.

А что с погодой?

В ближайшее время температура воздуха днем будет «плюсовой» - похолодание ожидается лишь 23 февраля. Так, в пятницу, 21 февраля, будет также +2 градуса, а ночью -2 градуса.

В субботу, 22 февраля, будет +1 градус, а ночью -3 градуса.

В воскресенье, 23 февраля, похолодает до -3 днем. Ночью температура воздуха будет такой же.

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