3 самых страшных ДТП в Удмуртии за неделю

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии не только оттепелью и солнечными днями, но и несколькими страшными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

17 февраля стало известно о наиболее массовой аварии за последние дни. На 80 километре автодороги «Ижевск - Ува» Увинского района столкнулись две легковушки. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по республике. Тогда в результате ДТП водитель и пассажиры «Дэу»: 25-летняя, 20-летняя девушки и 5-летняя и двухмесячные девочки получили травмы, их отвезли в больницу. Пассажиры «Лады-Весты» - 25-летняя и годовалая девочка получили травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В тот же день стало известно об еще одном ДТП – тогда в Башкортостане погиб водитель из Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкирии Гильмутдинов Динар. 33-летний житель Удмуртии, водитель машины «Фольксваген Гольф», врезался во встречную машину «Мерседес», за рулем которого был 43-летний уфимец. В результате ДТП житель Удмуртии скончался на месте происшествия.

Фото: instagram.com/dgilmutdinov

Также в тот день произошло смертельное ДТП на 124 километре автодороги федерального значения «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга». Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по республике. Согласно обстоятельствам произошедшего, 49-летний мужчина, водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом, не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там он врезался в легковушку ГАЗ под управлением 31-летнего мужчины с последующим столкновением со встречной машиной «Лада-Гранта», за рулем которой находился 38-летний мужчина. В результате ДТП водитель и пассажир «Лады» - 60-летняя женщина скончались, еще один пассажир – 30-летняя девушка получила травмы, ее отвезли в больницу. При этом только выжившая девушка была пристегнута ремнем безопасности.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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