Смерть водителя и травмы пассажиров: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

На прошлой неделе, с 9 по 15 марта, в Удмуртии произошли две серьезные аварии, одна из которых оказалась смертельной.

Так, 10 марта на 11 километре автодороги «Киясово - Ермолаево» Киясовского 52-летний водитель машины «Мазда» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Рено-Логан» под управлением 39-летней женщины. Пассажиры «Рено» получили травмы (подробнее).

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

А 13 марта 12 км автодороги «Ижевск - Аэропорт» 57-летний водитель машины «Рено Флюенс» после обгона не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался во встречный КаМАЗ. В результате полученных травм он скончался (подробнее).