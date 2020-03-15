2020-03-15T16:00:32+03:00
Общество

Смерть водителя и травмы пассажиров: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

Пожалуйста, будьте аккуратны на дорогах
Поделиться:
Под Ижевском водитель врезался в КаМАЗ. Он погиб. ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииПод Ижевском водитель врезался в КаМАЗ. Он погиб. ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

На прошлой неделе, с 9 по 15 марта, в Удмуртии произошли две серьезные аварии, одна из которых оказалась смертельной.

Так, 10 марта на 11 километре автодороги «Киясово - Ермолаево» Киясовского 52-летний водитель машины «Мазда» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Рено-Логан» под управлением 39-летней женщины. Пассажиры «Рено» получили травмы (подробнее).

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

А 13 марта 12 км автодороги «Ижевск - Аэропорт» 57-летний водитель машины «Рено Флюенс» после обгона не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался во встречный КаМАЗ. В результате полученных травм он скончался (подробнее).

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ФОТО: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Антимонопольная служба Удмуртии возбудила дело за слишком высокие цены на медицинские маски
Удмуртия вошла в тройку самых спортивных регионов России
Самолеты «Боинг» появятся у ижевского аэропорта
Предоставлены сами себе: ижевчан с «коронавирусного» лайнера Costa Magica доставили в Париж
Прогулки по Ижевску: в районе Металлургов нет парковки и тротуаров
Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве по неосторожности
Ижевчане сошли с круизного судна Costa Magica в Гваделупе
Страдающего потерей памяти мужчину разыскивают в Удмуртии
Новые трамваи могут появиться в Ижевске
Низководный мост затопило в Удмуртии
«Мы с Алиной Загитовой приготовили вам сюрприз»: тренер чемпионки рассказал о новом показательном номере
Жители Ижевска оказались на корабле, который поместили на карантин из-за коронавируса
Более 27 км дорог отремонтируют в Удмуртии в 2021 году
Более 1,5 млн рублей за сутки похитили с банковских карт жителей Удмуртии
Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь приедет в Ижевск
Повышение стоимости проезда в общественном транспорте поддерживает Миндортранс Удмуртии
Двухэтажный жилой дом подтопило в Удмуртии
ВТБ Лизинг стал лидером по продажам автомобилей LADA в лизинг в России
Фото: в Ижевске прошла первая репетиция парада Победы
Жительницу Удмуртии отправили в колонию за незаконное приобретение и хранение наркотиков
70 млн рублей для животных: в Удмуртии может появиться приют для бездомных собак