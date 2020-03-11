Две женщины получили травмы в ДТП на трассе Удмуртии
На 11 километре автодороги «Киясово - Ермолаево» Киясовского района (Удмуртия) произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 52-летний водитель машины «Мазда» при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Рено-Логан» под управлением 39-летней женщины, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пассажиры «Рено» - 46 и 77-летние женщины получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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