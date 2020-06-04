27 тротуаров отремонтируют в Ижевске по новой региональной программе

В Ижевске полным ходом идет ремонт не только дорог, но и тротуаров. В этом году дорожникам предстоит привести в порядок около 50 участков: часть в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (20 штук), остальные (27 штук) - по новой республиканской программе которая стартовала в этом году.

Отметим, что благодаря поддержке регионального Правительства в этом году Ижевск и другие муниципалитеты получили значительные средства на обустройство пешеходных дорожек и тротуарной сети.

Ремонтные работы по этой программе пройдут во всех городах республики. На Ижевск выделена самая большая сумма – 129 млн рублей. Выбирались участки очень тщательно, учитывая мнение всех.

Контроль за работами осуществляется «Службой благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска и общественниками. Гарантия составляет 5 лет Фото: Мария Хафизова

– Первый блок составлялся по результатам интернет-голосования. Прошлой осенью у нас на сайте был организован опрос, и из 50 наиболее проблемных тротуаров жители выбрали 10, – рассказала руководитель пресс-службы города Ижевска Анна Сережникова. – Второй блок (еще 10 штук) определяла городская Общественная палата. В большинстве своем, в их список попали тротуары, которые находятся в близи соцобъектов: школ, детских садов и больниц. Третий блок тротуаров (7 штук) – это те, которые нужно привести в порядок по предписанию надзорных органов. Общая протяжность тротуаров, подлежащих ремонту по этой новой программе – 25, 8 км.

Работы на местах уже начались: сейчас ремонт идет на улице Автозаводской, на ул. 40 лет Победы (перекресток с ул. Ухтомского) и на ул. Выставочной. Один объект уже сдан: это тротуар на улице Ленина (в районе ТЦ «Радуга»).

Срок выполнения работ – до 30 октября Фото: Мария Хафизова

Отметим, что перед началом работ каждый объект тщательно осматривают не только подрядчики, но и общественники и представители маломобильных групп населения.

– Мы договорились с администрацией города, что на начальном этапе работ будем проходить участки, которые подлежат ремонту, чтобы обратить внимание подрядчика на какие-то важные с нашей точки зрения моменты. Наша цель – сделать так, чтобы в последующей эксплуатации было комфортно всем: и пенсионерам, и мамам с колясками, и маломобильным группам, – прокомментировал председатель комиссии Общественной палаты Ижевска Александр Бадица. – Обращаем внимание на все тонкости: как, например, будет нанесена предупредительная разметка, которая важна для инвалидов, на пересечении с проезжей частью.

4 июня заказчик и общественники оценили масштаб работа в Устиновском районе на улице Н. Курченко Фото: Мария Хафизова

Напомним, что в прошлом году за счет местного бюджета удалось отремонтировать лишь 11 участков.

КСТАТИ!

На некоторых тротуарах в этом году появятся новые велодорожки. Это следующие участки:

• ул. Молодежная от ул. Надежды Курченко до ул. Рупасова;

• ул. Автозаводская от ул. Петрова до переулка Копрового;

• ул. Надежды Курченко от ул. Маслюкова до ул. Молодежной;

• ул. Маслюкова от ул. Ленина до проспекта Калашникова;

• ул. Оружейника Драгунова;

• ул. Школьная;

• ул. Коммунаров от ул. Ленина до ул. Карла Либкнехта;

• ул. Первомайская от ул. Блинова до ТЦ «Пассаж».

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