Улицу Кузебая Герда в Ижевске начали ремонтировать

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:28:05+03:00

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В Ижевске начался ремонт дороги на улице Кузебая Герда в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Всего отремонтируют более 500 метров дорожного полотна, а также обновят тротуар.

- Работы на данном участке начаты с опережением. По графику, дорожники должны были выйти на объект лишь в середине августа. Уже проведено фрезерование старого верхнего слоя дороги. Ведется демонтаж поврежденных бордюрных блоков. В плане ремонта: поднятие 9 колодцев, замена поврежденных бордюров на новые, укладка выравнивающего слоя из мелкозернистого плотного асфальтобетона и верхнего слоя дорожного покрытия из современного щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см, - говорится в сообщении.

Кроме того, произведут благоустройство пешеходной зоны – строительство тротуаров протяженностью 320 метров.

Кстати, что в этом году в Ижевске в рамках нацпроекта отремонтируют 23 участка городских улиц, в числе которых улица Советская.

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ИСТОЧНИК KP.RU