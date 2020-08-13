Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 13 августа 2020 года: 25 новых случаев заражения и 26 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

На утро 13 августа в Удмуртии зарегистрировали 25 новых случаев заражения, за сутки выписали еще 26 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, по 5 случаев зарегистрировано в Воткинске и Вавожском районе (с. Вавож, д. Зяглуд-Какся), по 3 случая — в Глазове и Можге, по одному случаю — в Воткинском (д. Ольхово), Завьяловском (д. Пирогово), Малопургинском (д. Итешево) районах.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

- Состояние заболевших: 308 в удовлетворительном состоянии, 97 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.

Всего на 13 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 706 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 2 232 человека выздоровели. 55 летальных случаев.

- Ура! Еще одно ограничение из-за коронавируса сняли в Удмуртии.

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