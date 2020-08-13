С 12 августа в Удмуртии возобновили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе

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В Удмуртии с 12 августа возобновили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, но при соблюдении некоторых правил. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики.

- Проведение мероприятий разрешено на территории исходя из расчета один человек на 4 кв. м. При этом организаторы должны обеспечить участников раздельными входами и выходами, выдавать защитные маски, измерять температуру и предупреждать участников о социальной дистанции. Кроме того, к участию в мероприятиях не допускаются несовершеннолетние и граждане старше 65-лет, - говорится в документе.

Напомним, С 30 июля в Удмуртии сняли еще одно ограничение, связанное с коронавирусом.

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