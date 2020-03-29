Тепло и немного солнца: какая погода ожидает ижевчан на следующей неделе?

Последние дни ижевчане все чаще видят на улице солнце, все быстрее тают сугробы, выходят из спячки животные, а кое-где начинают распускаться растения. Но что готовит нам следующая неделя?

Во-первых, южный ветер. Именно такой, теплый и слабый ожидается в Ижевске в понедельник, 30 марта. По данным регионального гидрометцентра, также в столицу Удмуртии придет потепление до 11 градусов. Но солнце может и не прийти – день будет облачный и без осадков. Атмосферное давление будет 743 миллиметра ртутного столба.

Давно не видели дождя? Он будет в городе во вторник, 31 марта. Ветер по-прежнему южный, но уже слабее – 2 м/с. Также горожан ожидает похолодание до 8 градусов тепла и облачность. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Среда, 1 апреля может «порадовать» ижевчан снегом и дождем, а также похолоданием всего до 3 градусов тепла. Ветер переменится и станет северо-западным, до 3 м/с. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Фото: Константин Ившин

Небольшое потепление и отсутствие осадков – вот какая погода ожидается в Ижевске в четверг, 2 апреля. Ветер юго-западный, 4 м/с. 4 градуса тепла и облачность. Атмосферное давление не изменится – 746 миллиметров ртутного столба.

Долгожданное солнце посетит столицу Удмуртии в пятницу, 3 апреля. Ожидается небольшой дождь и потепление до 7 градусов тепла. Средний юго-западный ветер, 4 м/с. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба.

Никаких осадков не будет в Ижевске в субботу, 4 апреля. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, а также 8 градусов тепла. Ветер южный, 4 м\с, и атмосферное давление в 747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 5 апреля в городе будет облачно, температура воздуха составит 8 градусов тепла. Атмосферное давление – 755 миллиметра ртутного столба, а ветер из южного превратится в юго-западный, 3 м/с.

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