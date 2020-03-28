Фото: ижевчане заметили на пруду лебедей
27 марта в сети появились фотографии лебедей на ижевском пруду. Теперь точно можно считать, что весна пришла в столицу Удмуртии.
Фото: Вячеслав Ложкин
Фото: Вячеслав Ложкин
- В 6 утра там была всего одна семья лебедей (парочка), но уже ближе к 8 прилетела еще одна, и началось, хлопанье крыльями, угрожающее изгибание шеи и грозные нападения на не желанных соседей. В общем, там весело. Самец, из семьи, что прилетели первый оказался более матерым, всех пока разогнал, - пишет фотограф Вячеслав.
Фото: Вячеслав Ложкин
Отметим, что в прошлом году впервые заметили лебедей на пруду 9 апреля, в такое время у птиц начался сезон миграции. И продлится он до конца мая. (подробнее).
Фото: Вячеслав Ложкин
Фото: Вячеслав Ложкин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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