«Мы - щит для республики» : как изготавливают медицинские маски в Удмуртии

Спрос на медицинские маски в Удмуртии не только не уменьшается, но с каждым днем все растет. По распоряжению главы республики Александра Бречалова было открыто новое производство – прежде поставки не покрывали ежедневную потребность республики в средствах индивидуальной защиты. Как именно изготавливаются маски в регионе, выяснила “Комсомолка”.

НА ПЕРЕДОВОЙ

Около 10% масок производит УдмуртияФото: Сергей ГРАЧЕВ

Новое производство медицинских масок стартовало в Ижевске сравнительно недавно. Запустить его удалось в рекордные сроки – буквально за полторы-две недели. Цех открыло предприятие «Локомотив», учредителем которого является республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.

Сегодня на «Локомотиве» работают круглосуточно.

Поставлять маски в другие регионы пока не планировалосьФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить выпуск продукции. Сейчас большой спрос на маски, поэтому мы принимаем не только людей с инвалидностью, но в том числе и здоровых людей. Мы своеобразный щит для Удмуртии, - говорит Максим Воробьев, председатель Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Так делают «ушки» для маскиФото: Сергей ГРАЧЕВ

Отметим, что само предприятие функционирует с 2011 года. Раньше здесь лишь упаковывали маски, а производство освоили только в середине марта. К 25 марта предприятию удалось выйти на мощности в 100-120 тысяч масок в сутки; там работало 27 единиц техники и 50 человек. Сегодня в Удмуртии производят порядка 10% масок в стране. Всего в республике делают 140 тысяч масок в сутки, основную часть - на заводе «Локомотив».

- Сейчас мы производим примерно 100-120 тыс. масок в сутки. Мы закупили ультразвуковые установки и швейное оборудование – порядка 27 единиц, оборудование еще продолжает поступать. Мы будем расширяться, пока не насытим масками рынок Удмуртии, - рассказывал ранее Денис Передериев, заместитель директора предприятия «Локомотив».

«Ушки» пришивают к маске вручнуюФото: Сергей ГРАЧЕВ

Иногда «ушки» прибивают на специальном станкеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Дальше в планах – производство медицинских очков и защитных костюмов.

БЕЗ ОТВЕТА

Напомним, ранее мы также писали о заводе «Уралпроммед», который собирался начинать производство масок. Однако нам сообщили, что завод больше не работает. В связи с чем было прекращена работа, представители предприятия не пояснили.

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