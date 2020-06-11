Коронавирус в Ижевске, последние новости на 11 июня 2020 года: шестеро заболевших детей и 12 человек в тяжелом состоянии
В Удмуртии на утро 11 июня выявлено 22 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска и Алнашского района, по три случая заражения зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском районах, по одному случая в Глазове и Увинском районе. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет.
На данный момент в больнице 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 109 средней степени тяжести и 417 в удовлетворительном состоянии.
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июня 2020 года.
- «Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки.
Также 11 июня владелец ижевской сети общепита Welcome Group Максим Коновалов сообщил об открытии ресторанов и кафе, закрытых из-за пандемии.
- Летние кафе открыты! Я долго ждал этого момента. Надеюсь, вы тоже. Еда из нормальной посуды и вино из стеклянного бокала. Обслуживание официантами. Почти полноценное меню. В американских фильмах в такие моменты обычно говорят Oh, my God. Сегодня разрешили работу летних кафе, - написал он на своей странице в «Инстаграм».
А ЕЩЕ:
Также с соблюдением всех мер безопасности в Ижевске продолжается подготовка к Дню города. Смотрите трансляции "КП"
Лось на набережной: новая картина дворника-художника из Ижевска.На набережной Ижевского пруда сегодня трудится Семен Бухарин дворник-художник, прославившийся на всю страну зимними картинами на снегу и летними на газонах. С помощью газонокосилки он создает изображение лося. Это часть арт-проекта Ижевские лоси ко Дню города
Ижевчане играют в "Настольник".Во дворе дома №88 по улице Ленина проходит отборочный тур по игре в настольник. Ее изобрела Хоккей-на-Валеночная лига
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о строительстве приюта для животных и назвал места площадок для выгула собак
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»