Коронавирус в Ижевске, последние новости на 11 июня 2020 года: шестеро заболевших детей и 12 человек в тяжелом состоянии

В Удмуртии на утро 11 июня выявлено 22 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска и Алнашского района, по три случая заражения зарегистрировано в Воткинском, Завьяловском районах, по одному случая в Глазове и Увинском районе. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 2 гражданина старше 65 лет.

На данный момент в больнице 12 человек находятся в тяжелом состоянии, 109 средней степени тяжести и 417 в удовлетворительном состоянии.

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июня 2020 года.

- «Коронавирусные» выплаты получили врачи одной из больниц Ижевска после прокурорской проверки.

Также 11 июня владелец ижевской сети общепита Welcome Group Максим Коновалов сообщил об открытии ресторанов и кафе, закрытых из-за пандемии.

- Летние кафе открыты! Я долго ждал этого момента. Надеюсь, вы тоже. Еда из нормальной посуды и вино из стеклянного бокала. Обслуживание официантами. Почти полноценное меню. В американских фильмах в такие моменты обычно говорят Oh, my God. Сегодня разрешили работу летних кафе, - написал он на своей странице в «Инстаграм».

А ЕЩЕ:

Также с соблюдением всех мер безопасности в Ижевске продолжается подготовка к Дню города. Смотрите трансляции "КП"

Лось на набережной: новая картина дворника-художника из Ижевска.На набережной Ижевского пруда сегодня трудится Семен Бухарин дворник-художник, прославившийся на всю страну зимними картинами на снегу и летними на газонах. С помощью газонокосилки он создает изображение лося. Это часть арт-проекта Ижевские лоси ко Дню города

Ижевчане играют в "Настольник".Во дворе дома №88 по улице Ленина проходит отборочный тур по игре в настольник. Ее изобрела Хоккей-на-Валеночная лига

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: