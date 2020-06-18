Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 июня 2020 года: заболевший министр здравоохранения и пять человек в тяжелом состоянии
18 июня стало известно, что министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом. Узнали, как протекает болезнь у Георгия Олеговича (подробнее).
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай.
Всего на 18 июня в Удмуртии зарегистрировано 1 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 694 человека выздоровели. 24 летальных случая. Состояние заболевших: 403 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 5 в тяжелом состоянии.
- В Удмуртии провели 104 689 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 937.
- В России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9 621 человек.
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Что происходит за забором на Центральной площади Ижевска.В мае 2020 года стартовал ремонт третьей части Центральной площади города. Территория между кинотеатром Россия и Ижсталь уже огорожена забором. Сегодня нам разрешили пройти туда и узнать, какие работы идут сейчас, а также, как преобразится эта часть площади.
ИСТОЧНИК KP.RU
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