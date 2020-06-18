Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 июня 2020 года: заболевший министр здравоохранения и пять человек в тяжелом состоянии

18 июня стало известно, что министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом. Узнали, как протекает болезнь у Георгия Олеговича (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай.

Всего на 18 июня в Удмуртии зарегистрировано 1 195 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 694 человека выздоровели. 24 летальных случая. Состояние заболевших: 403 в удовлетворительном состоянии, 69 средней степени тяжести, 5 в тяжелом состоянии.

- В Удмуртии провели 104 689 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 937.

- В России выявлено 7 790 новых случаев коронавируса в 83 регионах.

Из них 31,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 182 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 9 621 человек.

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