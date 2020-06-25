Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 июня 2020 года: 9 человек в тяжелом состоянии и 20 новых случаев заражения
25 июня глава Удмуртии сообщил в соцсетях, что за сутки было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом (подробнее).
Что еще произошло:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
-Еще в одном городе Удмуртии официально сняли карантин.
За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.
Тем временем, российские врачи рассказали, что пациенты с ВИЧ переносят COVID-19 гораздо легче остальных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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