2020-06-25T18:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 25 июня 2020 года: 9 человек в тяжелом состоянии и 20 новых случаев заражения

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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25 июня глава Удмуртии сообщил в соцсетях, что за сутки было подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

-Еще в одном городе Удмуртии официально сняли карантин.

За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.

Тем временем, российские врачи рассказали, что пациенты с ВИЧ переносят COVID-19 гораздо легче остальных.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как не ошибиться при выборе колледжа, университета и как долго среднее образование будет популярно?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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