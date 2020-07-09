Работы по гарантии и отставание по срокам: Олег Бекмеметьев проверил, как идет «Большой ремонт» в школах и детских садах Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проинспектировал, как идет замена крыши в школе №7 и как пережил прошлогодний ремонт садик №193. Работы в этих объектах проводились в рамках проекта «Большой ремонт», стартовавшего в 2019 году на средства, вырученные от реализации имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей».

Отставание от графика

Олег Бекмеметьев остался недоволен ходом работ в школе №7 на улице Ворошилова. Срок сдачи - 3 августа, но процесс идет с некоторым отставанием от графика. Несколько настораживает и ситуация с заменой окон. Здесь пока выполнили только 45% работ. Кровля уже готова на 75%, но сдавать ее нужно уже в ближайшее время.

- Я недоволен графиком работы подрядчика на данном объекте и тем, как контролирует соблюдение сроков заказчик. И хотя еще середина лета, надо срочно наверстывать, для этого настоятельно прошу приложить максимум усилий. Но главное, чтобы в погоне за наверстыванием сроков не было упущено качество - это не допустимо, - сказал глава города.

Фото: пресс-служба Ижевска

Отставание от графика в школе объясняют несколькими причинами, том числе, нехваткой материалов.

- Это первый капитальный ремонт в школе за всю ее историю. Идет отставание от графика. Подрядчик объясняет это нехваткой материалов. Но 1 сентября все ученики придут в школу, - говорит замдиректора школы по хозяйственной работе Андрей Кремлев.

Недавние ливни при этом не сказались на состоянии здания. Ни одной протечки на кровле не допустили.

Проверка гарантийных объектов

Кровлю в садике №193 на улице Ворошилова отремонтировали в 2020 году. Но сейчас там обнаружили небольшое пятно от протечки. Подрядчик предстоит проверить причины, почему оно могло появиться и провести восстановительные работы по гарантии.

Также во время дождя застаивается вода в одном из сливов на крыше.

- Хорошо, что у нас прошли дожди и мы выявили объекты, где работу нужно довести до ума. Подрядчики проведут проверку: закроют все сливы и наполнят крышу водой. В реальной жизни таких экстремальных условий нет, но это поможет выявить протечки. Если слив забит, то его надо будет чистить. Конечно, это не масштабное бедствие, но это вызывает у меня беспокойство, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

- У нас все контракты с гарантией, и именно в гарантийный период необходимо выявить все недоработки, чтобы их устранить. Наша задача - не допустить того, что произошло в прошлом году, - отметил глава города.

- Детскому саду в этом году исполнится 45 лет. Кровлю не ремонтировали до 2019 года ни разу. Она очень сильно протекала из-за чего пришлось закрыть две группы. Благодаря главе города и главе республики нам сделали большую работу. И теперь у нас нигде ничего не течет, стало теплее и уютнее, - говорит руководитель детского сада №193 Ольга Бабина.

Напомним, проект «Большой ремонт» стартовал в Ижевске в 2019 году. Тогда власти планировали отремонтировать кровли, утеплить фасады и установить пластиковые окна в детских садах и школах города за счет средств от продажи «Ижевских электрических сетей». Из-за погоды в прошлом году отремонтировали не все объекты, а в некоторых школах ремонт начался позже.

На данный момент ремонт завершился уже в 32 детских садах и 12 школах. Сейчас меняют кровли в 23 школах и восьми детских садах.

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