2020-07-30T18:00:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 июля 2020 года: еще одна смерть от вируса и 19 новых случаев заражения

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 30 июля в Удмуртии зарегистрировали 19 новых случаев заражения коронавирусом, еще одна женщина с подтвержденным анализом скончалась, ей было 77 лет. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района (с. Октябрьский, с. Вараксино, с. Ягул, д. Пычанки, д. Старые Кены), по 2 случая зарегистрировано в Можге и Дебесском районе (с. Дебесы), по одному случаю — в Воткинске и Малопургинском районе (д. Бобья-Уча).

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

При этом за сутки выписали 39 человек. Всего в Удмуртии зарегистрировано 2 360 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 898 человек выздоровели, 47 летальных случаев.

Состояние заболевших:334 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 24 в тяжелом состоянии.

Кстати, с 30 июля в Удмуртии сняли запрет на проведение спортивных мероприятий, но при некоторых условиях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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