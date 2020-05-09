Коронавирус в Ижевске, последние новости на 9 мая 2020 года: 18 новых случаев заражение вирусом

9 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в республики зарегистрировали 18 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).

Что еще произошло:

- Пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы, как прошли мероприятия можно посмотреть по ссылке (подробнее).

- Пожалуй такими пустыми в праздничный день улицы Ижевска еще не были. Пока мы #сидимдома предлагаем посмотреть несколько фото нашего прекрасного города [трансляция обновляется].

- В Ижевске продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции.

На 19:00 индекс самоизоляции в Ижевске составил 2,7 балла из 5 возможных.