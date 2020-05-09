Коронавирус в Ижевске, последние новости на 9 мая 2020 года: 18 новых случаев заражение вирусом
9 мая глава Удмуртии в соцсетях сообщил, что в республики зарегистрировали 18 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).
Что еще произошло:
- Пандемия внесла коррективы в празднование Дня Победы, как прошли мероприятия можно посмотреть по ссылке (подробнее).
- Пожалуй такими пустыми в праздничный день улицы Ижевска еще не были. Пока мы #сидимдома предлагаем посмотреть несколько фото нашего прекрасного города [трансляция обновляется].
- В Ижевске продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции.
На 19:00 индекс самоизоляции в Ижевске составил 2,7 балла из 5 возможных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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