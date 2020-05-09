2020-05-09T09:09:44+03:00
75 лет Великой Победы

9 мая 2020: как в Ижевске отмечают День Победы

В течение дня в этом материале будем рассказывать, что происходит в городе [трансляция обновляется]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Поздравляем с 75-й годовщиной Великой Победы! На протяжении всего дня «Комсомольская правда»-Ижевск» будет вести прямую текстовую трансляцию и рассказывать о торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в нашем городе, несмотря на режим самоизоляции город будет поздравлять ветеранов.

Для начала расскажем, какие мероприятия пройдут сегодня и где их можно посмотреть (подробнее).

- Из-за непростой ситуации с коронавирусом власти города решили все-таки отменит праздничный салют (подробнее).

- А также "Комсомолка" запустила проект "Война и судьбы" Мы рассказываем истории войны и Победы глазами ветеранов.

Мы показываем тех, кто уже никогда не встанет в строй и не пройдет победным маршем по улицам освобожденной от фашистов страны. Мы говорим о жизни города и республики во время войны. Не пожалейте времени, зайдите и прочитайте.

- Организаторы проекта «Песни нашей Победы» подвели итоги заключительного полуфинала и готовы объявить имена всех участников финального гала-концерта, который пройдет 9 мая.

09:00 в сквере у Вечного огня ижевчане, с соблюдением масочного режима возложили цветы к Вечному огню.

Вахта памяти у Вечного огня в Ижевске 9 мая.Сегодня, 9 мая, все мы отмечаем Великий День Победы. Традиционное возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в этом году не состоится все массовые мероприятия в честь праздника в Удмуртии отменили. Но у мемориалов проходят Вахты памяти.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Горожане не остаются в стороне и поздравляют всех с праздником необычным способом

Фото: Светлана Пермякова

Фото: Светлана Пермякова

ИСТОЧНИК KP.RU

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